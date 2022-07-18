Уникальная остановка в виде пожарной машины прошлого века появилась в Дзержинске

Новости Беларуси. В Дзержинске появилась уникальная остановка в виде пожарной машины начала прошлого века, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Арт-объект уже стал местом притяжения любителей селфи.

Остановочный пункт разместился неподалеку от главной пожарной части города и пока является единственным в районе, который оформили таким образом. Все элементы конструкции сделаны вручную, а ночью остановку подсвечивают светодиодные лампочки. Символично, что объект установили в Год исторической памяти – тем самым спасатели постарались напомнить жителям и гостям райцентра об истории формирования пожарной службы в Дзержинске. Кроме того, здесь пассажиры также смогут узнать о правилах пожарной безопасности и актуальных новостях МЧС, отсканировав QR-код и перейдя на официальные страницы ведомства.

Владимир Желенговский, начальник Дзержинского РОЧС:

В сюжет этого остановочного пункта мы вложили несколько идей. Это, конечно, донести до граждан историю пожарного дела. Но здесь также и история города. Исконное название города трансформировалось, оно менялось. В частности, сначала было Койданово, потом Крутогорье, сейчас Дзержинск – современное название. На данный момент хотелось бы до гостей города доносить, чтобы они знали, что город так назывался. Что центр был немного смещен, что это все трансформировалось.