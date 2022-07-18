Уникальная остановка в виде пожарной машины прошлого века появилась в Дзержинске

Новости Беларуси. В Дзержинске появилась уникальная остановка в виде пожарной машины начала прошлого века, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Арт-объект уже стал местом притяжения любителей селфи.
Новости Беларуси. В Дзержинске появилась уникальная остановка в виде пожарной машины начала прошлого века, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Арт-объект уже стал местом притяжения любителей селфи.
Остановочный пункт разместился неподалеку от главной пожарной части города и пока является единственным в районе, который оформили таким образом. Все элементы конструкции сделаны вручную, а ночью остановку подсвечивают светодиодные лампочки. Символично, что объект установили в Год исторической памяти – тем самым спасатели постарались напомнить жителям и гостям райцентра об истории формирования пожарной службы в Дзержинске. Кроме того, здесь пассажиры также смогут узнать о правилах пожарной безопасности и актуальных новостях МЧС, отсканировав QR-код и перейдя на официальные страницы ведомства.
Владимир Желенговский, начальник Дзержинского РОЧС:
В сюжет этого остановочного пункта мы вложили несколько идей. Это, конечно, донести до граждан историю пожарного дела. Но здесь также и история города. Исконное название города трансформировалось, оно менялось. В частности, сначала было Койданово, потом Крутогорье, сейчас Дзержинск – современное название. На данный момент хотелось бы до гостей города доносить, чтобы они знали, что город так назывался. Что центр был немного смещен, что это все трансформировалось.
На этом работники МЧС останавливаться не планируют. У местных спасателей в разработке – новый арт-объект в виде тематической лавки, его установят на одной из детских площадок города.