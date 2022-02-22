Виктор Хренин: «Вооружённые Силы Республики Беларусь – это инструмент недопущения войны»

Новости Беларуси. Элита Вооруженных Сил Беларуси собралась во Дворце Республики. Там проходит торжественное собрание и концерт ко Дню защитников Отечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2022 году праздник отмечается на фоне нестабильной ситуации в Европейском регионе.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

День защитников Отечества и Вооруженных Сил уже вышел за рамки нашего профессионального праздника и стал общественным. Он объединяет сегодня людей многих профессий, людей, которые гордятся своей Родиной. Наши военнослужащие в мирное время показывают, что есть место подвигу. Я не могу не упомянуть наших героев Беларуси: Андрея Ничипорчика, Никиту Куконенко, Дмитрия Федосюка, нашего старшего лейтенанта Харламова, который, не задумываясь, закрыл солдата от гранаты. Это такие простые ребята, которые и сейчас находятся рядом с нами. Но они уже в мирное время совершили подвиг.

Сегодня Вооруженные Силы Республики Беларусь – это инструмент недопущения войны. Вы видите, какая неспокойная военно-политическая обстановка складывается вокруг нашего государства, когда центры мировых сил сошлись в бескомпромиссной борьбе за мировое лидерство и господство. Что нам остается, небольшому такому государству и такому народу, я считаю, только объединиться. Сплотиться вокруг сильного нашего лидера, Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. И только все вместе мы сможем выстоять и сохранить мир, независимость и стабильность на нашей земле.

Читайте также:

1418 дней страха, боли и человеческого горя. Анонс нового проекта СТВ о Великой Отечественной войне

Белорусам знакомы ужасы войны. МИД сделал заявление в связи с признанием Москвой независимости ДНР и ЛНР

Виктор Хренин встретился с Борисом Грызловым. Обсудили сотрудничество в военной сфере