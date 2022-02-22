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Виктор Хренин встретился с Борисом Грызловым. Обсудили сотрудничество в военной сфере

22 февраля 2022 06:54
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Новости Беларуси. Борис Грызлов и Виктор Хренин провели рабочую встречу. Глава российской дипмиссии в Беларуси и министр обороны нашей страны обсудили перспективные направления дальнейшего взаимодействия с учетом национальных интересов и приоритетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Хренин встретился с Борисом Грызловым. Обсудили сотрудничество в военной сфере-1

Глава белорусского военного ведомства отметил, что сотрудничество в военной сфере между Беларусью и Россией носит стратегический характер, является неотъемлемой частью всего спектра двусторонних и многосторонних отношений и также играет важную роль в системе обеспечения военной безопасности нашей страны. По окончании встречи обе стороны подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию в областях, представляющих обоюдный интерес.

# Беларусь-Россия # общество # Виктор Хренин # Борис Грызлов # Фотофакт

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