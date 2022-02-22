Белорусам знакомы ужасы войны. МИД сделал заявление в связи с признанием Москвой независимости ДНР и ЛНР

Новости Беларуси. В связи с признанием Москвой независимости ДНР и ЛНР с заявлением выступил МИД Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем говорится, что шаг России имеет не только политическое, но и серьезное человеческое, гуманитарное измерение, учитывая число российских граждан, проживающих на данных территориях и испытывающих лишения на протяжении почти 8 лет.

МИД Беларуси:

Белорусам, как никому другому, знакомы ужасы войны, а стремление жить в мире и согласии между народами – в нашем генетическом коде. Республика Беларусь всегда активно и последовательно выступала за мирное урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Мы и сейчас считаем дипломатические методы приоритетными и готовы всемерно способствовать этому процессу. Приветствуем заявления российской стороны об открытости к дипломатии в данном контексте. Путь переговоров в нашем понимании – единственно верный для того, чтобы не допустить кровопролития между братскими славянскими народами. Призываем все стороны воздержаться от военной эскалации и любых иных действий, закрывающих дорогу к миру.