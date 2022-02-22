Смузи придумали американцы. Почему этот напиток считается таким полезным?

Смузи – это не просто вкусные напитки из овощей, фруктов или ягод. Это практически новая религия для тех, кто следит за своим питанием и ведет здоровый образ жизни. С их помощью можно не только прекрасно утолить голод и обеспечить организм зарядом энергии на целый день, но и решить целый ряд проблем со здоровьем.

Наталья Мороз-Водолажская, врач высшей категории:

Примерно в 20-е годы был изобретен первый блендер американцами, и вот они начали, какая-то там волна появилась здорового питания. И перед войной активно, даже не только Америка. Америка, Европа и Бразилия – они продвигали технологию блендера, и таким образом смешивали, пытались смешивать, делать коктейли, и в том числе фрукты. Вот и смузи (смуз) – это на тот момент такой измельченный гомогенизированный продукт с добавлением жидкости, воды или каких-то соков, которые выпивали.

В отличие от свежевыжатых соков, бодрящих моментально, но кратковременно, смузи дают длительное ощущение сытости, за счет наличия мякоти и сочетания разных вкусов. Выпивая вкусный густой коктейль, мы получаем порцию белка для построения клеток, углеводы для бодрости, а антиоксиданты и микроэлементы для восполнения дефицитов. Правильно приготовленный на завтрак смузи позволит легко дожить до обеда без перекуса.

Наталья Мороз-Водолажская:

Мы тут же обращаемся к многочисленным исследованиям и рекомендациям по здоровому образу жизни. И когда мы говорим о фруктах и овощах, мы говорим о том, что вот эти вещества, которые содержатся во фруктах и овощах, продлевают жизнь, предотвращают риски: риски инфаркта, риски инсульта, риски онкологии, рак кишечника, рак прямой кишки, рак предстательной железы. Предотвращаются риски. Ну и кроме того, это же удовольствие – скушать фрукт. Если вы решили порадовать себя полезным коктейлем, то нет ничего проще, ведь приготовление напитка не предполагает сложных действий или великих кулинарных умений. Достаточно выбрать ингредиенты и соединить их.