Смузи придумали американцы. Почему этот напиток считается таким полезным?
Смузи – это не просто вкусные напитки из овощей, фруктов или ягод. Это практически новая религия для тех, кто следит за своим питанием и ведет здоровый образ жизни. С их помощью можно не только прекрасно утолить голод и обеспечить организм зарядом энергии на целый день, но и решить целый ряд проблем со здоровьем.
Наталья Мороз-Водолажская, врач высшей категории:
Примерно в 20-е годы был изобретен первый блендер американцами, и вот они начали, какая-то там волна появилась здорового питания. И перед войной активно, даже не только Америка. Америка, Европа и Бразилия – они продвигали технологию блендера, и таким образом смешивали, пытались смешивать, делать коктейли, и в том числе фрукты. Вот и смузи (смуз) – это на тот момент такой измельченный гомогенизированный продукт с добавлением жидкости, воды или каких-то соков, которые выпивали.
В отличие от свежевыжатых соков, бодрящих моментально, но кратковременно, смузи дают длительное ощущение сытости, за счет наличия мякоти и сочетания разных вкусов. Выпивая вкусный густой коктейль, мы получаем порцию белка для построения клеток, углеводы для бодрости, а антиоксиданты и микроэлементы для восполнения дефицитов. Правильно приготовленный на завтрак смузи позволит легко дожить до обеда без перекуса.
Наталья Мороз-Водолажская:
Мы тут же обращаемся к многочисленным исследованиям и рекомендациям по здоровому образу жизни. И когда мы говорим о фруктах и овощах, мы говорим о том, что вот эти вещества, которые содержатся во фруктах и овощах, продлевают жизнь, предотвращают риски: риски инфаркта, риски инсульта, риски онкологии, рак кишечника, рак прямой кишки, рак предстательной железы. Предотвращаются риски. Ну и кроме того, это же удовольствие – скушать фрукт.
Если вы решили порадовать себя полезным коктейлем, то нет ничего проще, ведь приготовление напитка не предполагает сложных действий или великих кулинарных умений. Достаточно выбрать ингредиенты и соединить их.
Наталья Мороз-Водолажская:
Говорить о полезности можно. Со стороны овощей – это растительные волокна, которые являются, во-первых, таким притягивающим элементом в кишечнике. Они аккумулируют жидкости, таким образом пищевой комок, который попал в организм, переработался, он легче выходит, то есть это снижает риск запоров, особенно для пожилых людей. Но опять же, если говорить о желудке, не каждый желудок, особенно в пожилом возрасте, примет эти свежие овощи. Поэтому тут тоже очень осторожно. Второе – растительные волокна являются подушечкой растительной для нашей микробиоты. Микробиота – это, если вы слышали, бифидобактерии, те, которые помогают нам, помогают расщеплять жиры в том числе. И как только они расщепляют жиры, то в крови появляются продукты расщепления, которые блокируют синтез холестерина. То есть те, у кого высокий холестерин, вот, пожалуйста, рецепт, как его можно снизить.