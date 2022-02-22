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1418 дней страха, боли и человеческого горя. Анонс нового проекта СТВ о Великой Отечественной войне

22 февраля 2022 15:22
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Новости Беларуси. В 2022 году Беларусь отпразднует 78 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это далось советскому народу действительно нелегко: миллионы человеческих жертв, тысячи разрушенных городов и неисчислимое количество искалеченных судеб. Но за цифрами и фактами скрываются жизни обычных людей, многих из которых война сделала героями.  

1418 дней страха, боли и человеческого горя. Анонс нового проекта СТВ о Великой Отечественной войне-1

1418 дней страха, боли и человеческого горя. Великая Отечественная война. Священная, народная, ненужная. Миллионы смертей и покалеченных жизней. Тысячи разрушенных городов и сел. Потери от фашистского вторжения невозможно подсчитать и сегодня.  

1418 дней страха, боли и человеческого горя. Анонс нового проекта СТВ о Великой Отечественной войне-4

Сергей Шуманский, СТВ:  
Цена победы оказалась слишком высока, мы потеряли каждого третьего, но белорусы свято хранят память о героях Великой Отечественной.  

1418 дней страха, боли и человеческого горя. Анонс нового проекта СТВ о Великой Отечественной войне-7

Подпольщики, партизаны, танкисты и летчики. За каждой фамилией — история жизни и сражений за Родину. В Год исторической памяти – о тех, кто с честью выполнил свой воинский долг: о солдатах и офицерах, об отцах и сыновьях, о героях – «Чтобы помнили…».  

С 23 февраля каждую среду и субботу в вечернем выпуске новостей на СТВ.  

# Великая Отечественная война # общество # Сергей Шуманский # Фотофакт

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