1418 дней страха, боли и человеческого горя. Анонс нового проекта СТВ о Великой Отечественной войне

Новости Беларуси. В 2022 году Беларусь отпразднует 78 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это далось советскому народу действительно нелегко: миллионы человеческих жертв, тысячи разрушенных городов и неисчислимое количество искалеченных судеб. Но за цифрами и фактами скрываются жизни обычных людей, многих из которых война сделала героями.

1418 дней страха, боли и человеческого горя. Великая Отечественная война. Священная, народная, ненужная. Миллионы смертей и покалеченных жизней. Тысячи разрушенных городов и сел. Потери от фашистского вторжения невозможно подсчитать и сегодня.

Сергей Шуманский, СТВ:

Цена победы оказалась слишком высока, мы потеряли каждого третьего, но белорусы свято хранят память о героях Великой Отечественной.