Видео те же, но текст другой. Как подают ситуацию на границе в зарубежных СМИ?

Новости Беларуси. Ситуация на белорусско-польской границе в фокусе внимания мировой прессы. Только за последнюю неделю количество новостных сообщений о Беларуси в зарубежных СМИ превысило 3 000, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ольга Шерснева, СТВ:

Другой вопрос, как подают информацию. Бумага, может быть, и стерпит, а вот как насчет элементарной журналисткой этики? Впрочем, о каких постулатах объективности и честности может идти речь, когда стоит задача умышленно игнорировать позицию Беларуси. Наши коллеги в этом убедились, и не раз. Как работают и формируют информационное поле западные журналисты – в материале Анастасии Ярощик-Корниенко.

Белорусско-польская граница. Уже третью неделю разворачиваются события. Как? Польша держит свое пространство на замке. Ни одного журналиста в приграничной полосе. Те, кому удалось прорвать медиаблокаду, сразу же были пойманы. Беларусь предоставила доступ журналистам на границе: с нашей стороны сегодня работают около 60 корреспондентов из 22 зарубежных редакций. Картина как на ладони.

А по факту? Виктор Бойкачев приехал из Эстонии, чтобы узнать информацию из первых уст.

Виктор Бойкачев, заместитель председателя правления Белорусского общества «Сябры»:

В Эстонии практически то же самое показывают, но текстовка уже другая совсем: что это, наоборот, делает Беларусь. Не Польша с водометами, а, например, газ и прочее – это делала Беларусь. Кто-то заинтересован за рубежом, чтобы такое было. Потому что не получилось так, мы попробуем сделать так.

Листаем прессу дальше. В целом в западном информационном поле тональность освещения ситуации на белорусско-польской границе преимущественно резко-критическая с прямыми и безапелляционными обвинениями в адрес Беларуси.

Позиции Минска практически нет, все преподносится сквозь призму крайне критических высказываний отдельных европейских политиков. Вот цитата одного из польских изданий.

Это общая позиция председателей парламентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Вообще надо сказать, что Европейский союз как геополитический феномен какой-то потерял моральное право дальше существовать. Он себя дискредитировал, как и вся европейская структура. Чиновники заврались. Доступ к достоверной информации свободен. Но зарубежные корреспонденты не спешат получить правдивый комментарий у белорусских спикеров. Ведь явно это не стыкуется с редакционным заданием – умышленно игнорировать белорусскую позицию.

Сергей Шуманский, специальный корреспондент СТВ:

Не видел ни разу, чтобы кто-то подошел к Караеву, чтобы кто-то подошел к Лисковичу, к Каранику. Мы пишем их своими. Вот белорусские журналисты, российские журналисты – я не видел ни одного немецкого журналиста, например. Когда большая толпа стоит, они туда не подходят. Более того, они даже не подходят к представителям ООН, ВОЗ. Им это не надо. Это просто игнорирование реальной ситуации.

Зарубежные СМИ разыгрывают на границе медиаспектакль с постановочными кадрами и выдуманными историями в виде летящих с белорусской стороны шумовых гранат. Хотя на самом деле эти опасные боеприпасы бросали с сопредельной территории. На откровенной лжи и фейках зарубежных журналистов не раз ловили наши коллеги.

Ксения Лебедева, корреспондент Белтелерадиокомпании:

У меня был случай вот тоже. Спрашивали у фотографа The New York Times и говорили: «Ну, ты же не будешь правду показывать». И он честно говорит: «Да, я не буду показывать правду. Я отправляю фотографии в редакцию, а они показывают уже то, что считают нужным». И он это отлично понимает, что то, что он видит – слезы детей, помощь белорусов этим беженцам – этого не покажут. Со всеми журналистами предельно откровенно говорит и глава государства. Александр Лукашенко накануне дал эксклюзивное интервью британской медиакомпании. Несколько десятков вопросов. Среди них – набившие оскомину обязательной программы западных медиа, в том числе о событиях 2020 года.

Стивен Розенберг, обозреватель BBC:

Я находился на границе во вторник, когда произошли стычки как раз. И когда мигранты начали забрасывать польские войска камнями, когда они начали ломать пограничные заборы, белорусские солдаты стояли, смотрели. Ничего не сделали для того, чтобы остановить этих мигрантов. Почему?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не выхватывай из общего контекста один эпизод. Теперь слушай, как было. Они разбили там стихийный лагерь, в 800 метрах от этого погранперехода. В подавляющем большинстве из 2 100 человек они мирным образом просили поляков пропустить в Германию. Подошел польский офицер – кадры есть, сейчас покажем вам – и начал объяснять, что вот таким образом надо сделать в пункте пропуска, подать заявление, и мы его рассмотрим и так далее. То есть он их фактически направил в этот пункт пропуска. И они все снялись и туда пошли. Почему мои пограничники должны были их сдерживать? Подробнее здесь.

Была надежда, что британской медиакорпорации подойдет к записанному материалу более солидно и корректно, чем съемочная группа CNN. Но из почти часовой беседы в эфире только 24 минуты и, конечно, только то, что в угоду себе. Полная белорусская телеверсия – на второй строчке трендов YouTube. Интервью активно комментируют на различных интернет-площадках. Телеверсия интервью Александра Лукашенко ВВС стала одним из самых просматриваемых видео на YouTube. Подробнее здесь.

Илья Бегун, аналитик:

Можно смело утверждать, что Запад ненавидит Лукашенко не на 80%, а целиком и полностью. Ведь безбожно порезать интервью, выкинуть неудобные моменты, оставить в нужной подаче вне контекста нужные моменты – в этом суть. И дело даже не только в целенаправленной лжи западных журналистов. Нет. Часть из них реально верит в тот бред, что они несут. Это просто другая идеология, иное восприятие мира.

На данный момент на интервью с Александром Лукашенко поступило порядка четырех десятков запросов от медиа всего мира. Единственное условие – прямой эфир. Надо отметить, что в параллельной реальности, которую рисуют зарубежные СМИ, все-таки наступает просвет и даже раскрываются карты.

Так, американский журнал The National Interest опубликовал статью «Попытка организации цветной революции в Беларуси стала провалом внешней политики США».