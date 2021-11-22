Лукашенко в интервью ВВС: «Почему вы бучу не поднимаете по поводу беженцев из Франции?»

Александр Лукашенко в очередной раз отметил, что беженцы точно идут не к нам, а туда, куда их звали – в Европу. Президент также напомнил, что Западу не стоит рассчитывать на белорусскую миграционную охрану после разорванного ими соглашения о реадмиссии и введенных против нас санкций.

Телеверсия беседы с британским журналистом Стивеном Розенбергом 22 ноября вышла в эфире телеканала «Беларусь 1». Это больше 40 минут эфирного времени и честные ответы Президента Беларуси на все вопросы. Международного обозревателя особенно интересовала ситуация на белорусско-польской границе. То ли потому, что Розенберг успел сам побывать там накануне, то ли из-за европейской привычки обвинять Беларусь в гуманитарном кризисе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Еще раз повторю, чтобы вы понимали. В свое время мы заключили с вами договор о реадмиссии. Это была большая работа, потому что реадмиссия в одну сторону быть не может. Нам надо было договориться и с Россией. России надо было договориться с вами. В общем, проделали большую работу. То есть если беженцы у вас, прошли через Беларусь, вы нам их возвращали, но вы должны были построить у нас или профинансировать строительство пунктов для этих беженцев. Пошла работа.

Вы в конце прошлого года и особенно в этом году, вводя санкции против Беларуси, ушли от договора о реадмиссии. Вы перестали строить эти пункты пропуска для беженцев. И тогда я сказал: «Ребята, санкции, плюс ваш отказ от работы с беженцами и мигрантами – до свидания». Почему я должен их задерживать на границе, когда они идут в Великобританию и Германию? Я не буду их задерживать на границе и держать их на границе, повторяю, и впредь не буду, если они будут идти через Беларусь, потому что они идут не ко мне, а к вам. Вот в чем был смысл. Но я их сюда не звал. Я не хочу, если уж откровенно говорить, чтобы они шли через Беларусь.

Скажите, пожалуйста, почему вы бучу не поднимаете по поводу беженцев из Франции? 600 человек недавно к вам проникли, и у вас конфликт с Великобританией. И Макрон пригрозил вам, что он отключит электричество на каких-то ваших островах британских. Почему вы об этом не рассказываете народу? 600 человек приплыли к вам. Последняя партия.

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