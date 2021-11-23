«Чтобы в подоле не принесла». А какие задачи при воспитании детей ставят родители сегодня?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Смотрите, вот для наших родителей основные проблемы были какие: чтобы не попали в плохую компанию, чтобы не пили, не курили, чтобы не было какого-то негативного влияния извне, и чтобы в подоле не принесла. А у современных подростков и родителей какие боли? Чего боятся современные родители?

Алеся Бортич, мама двух подростков:

Ставлю задачу глобальную – детей мотивировать к развитию. Чтобы это были дети, которые отделяются от родителей и живут полноценной, самостоятельной, интересной жизнью. Вот задача. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Тимур, в чем ты боишься разочаровать свою маму?

Тимур Бортич, учащийся гимназии № 56 г. Минска:

Возможно, страшно разочаровать ее в том, чему она меня учила, то есть вкладывала душу и сердце. Алена Родовская:

А были ли ситуации, в которых ты ей не признавался, а сейчас вот готов об этом рассказать, попросить прощения? Тимур Бортич:

Наверное, нет. Потому что у меня с мамой довольно теплые отношения сложились, и мне не трудно ей рассказать о чем-то. Не всегда, конечно, хочется. Но если я чувствую какую-то вину или там проблемы какие-то, я могу подойти к ней и рассказать просто. Алена Родовская:

Так кто же лидер в семье? Должен быть человек, на которого ребенок равняется, лидер мнения. Вот в вашей семье это кто? Почему-то вы молчите про вашего папу? Вот он вообще в воспитании принимает участие? Алеся Бортич:

Его здесь в студии просто нет. Тимур Бортич:

Даже не знаю, у нас разные мнения принимаются, но, естественно, чаще приходится слушать мнения папы и мамы, нежели мое. Но я всегда пытаюсь отстаивать как-то свою позицию все-таки.