Лукашенко в интервью Розенбергу: «Почему вы лили воду из водомётов на 100 метров с ядохимикатами на нашу территорию?»

Стивен Розенберг, обозреватель Би-би-си: Объясните, пожалуйста, одну вещь. Я находился на границе во вторник, когда произошли стычки как раз. Когда мигранты начали забрасывать польские войска камнями, кирпичами, палками, элементами пограничного заграждения, когда они начали ломать пограничные заборы, белорусские солдаты стояли, смотрели, ничего не сделали, чтобы остановить этих мигрантов. Почему? Это нормально – штурмовать границу?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Стив, не выхватывай из общего контекста один эпизод. Теперь слушай, как было. В подавляющем большинстве из двух тысяч ста человек они мирным образом просили поляков пропустить в Германию. Подошел польский офицер и начал объяснять, слава богу, мы это засняли, там даже голос слышен, что вот таким образом надо сделать в пункте пропуска, подать заявление, мы его рассмотрим и так далее. То есть он их фактически направил в этот пункт пропуска. Они все снялись и туда пошли. Дальше что было, следующий эпизод? Не камни были. Они стали на колени перед этими польскими офицерами, понимая, что их уже пропустят, наверное, или заявление возьмут. Они стали на колени, извинились перед ними, что неудобства создали, и начали просить их пропустить. Их не пропустили. И вот там началась эта потасовка. Поляки включили водометы и начали их поливать в нарушение всех норм и правил. Что мы обнаружили сегодня? Вы туда ядохимикаты подмешали, пестициды и гербициды. Это то, чем тараканов травят и сорную растительность уничтожают.

Вот как было. Возьмите в целом эти эпизоды. И мы вам это докажем, потому что этому есть свидетельства зафиксированные. Ты знаешь, что нельзя даже оружие поворачивать в сторону сопредельной территории? Почему вы лили воду из водометов на 100 метров с ядохимикатами на нашу территорию? Это нарушение государственной границы. Я вам говорю как пограничник. Я на той границе служил. Вы нарушили государственную границу как минимум. Вы бросали гранаты светошумовые на нашу территорию. Почему вы не говорите о той благотворительности, о том сочувствии, которые проявляет мой народ в отношении этих беженцев? Вы же как фашисты поступили. Слушайте, люди спят под открытым небом, вы включаете прожектора, сирены, вы включаете мигалки и прочее. Вы летаете на вертолете. Ты же понимаешь, сейчас следователи докладывают. Распылили слезоточивый газ, вода, ядохимикаты, и вертолеты летали на низкой высоте. Для чего? Для того, чтобы вихрем от винта вертолета распылить подальше, чтобы до детей достало. Почему Би-би-си не рассказал, что польские вертолеты летали над границей?