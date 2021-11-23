«Это помощь вам, не наказание». В каких случаях семью могут поставить в социально опасное положение?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Елена Герасименко, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Минского городского исполнительного комитета:

К сожалению, ведь у нас есть и нерадивые родители, которые злоупотребляют спиртными напитками сами. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Вот я стеснялась спросить, сколько историй вы видели? И бедные эти дети в переходном возрасте, когда их родители пьют так. Елена Герасименко:

Возникает склонность к бродяжничеству. И возникает недопонимание у таких родителей: «Почему?» Им же кажется, что у них все хорошо. «Почему нашу семью, нашего ребенка ставят в социально опасное положение?» Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Те родители, которые пьют, у них все прекрасно. Денег в семье нет, ребенок не накормлен, учится плохо – вообще все прекрасно.

Елена Герасименко:

Да. И почему решили семью поставить в социально опасное положение? И тут приходится объяснять, что социально опасное положение, дорогие родители, – это помощь вам, не наказание. Это не значит, что все плохо. Это значит, что сегодня вы немножко не туда пошли. И вот все службы социально-педагогические окажут вам помощь, чтобы ваше направление было верным. И в отношениях с ребенком, и в отношении самого себя. Вот именно для этого у нас и существуют социально-педагогические центры. Недавно я тоже посещала один такой центр. Посмотрела, написали план работы с ребенком. То есть долго очень выясняли родители, что же с девочкой не так. А ей, оказывается, не хватало просто внимания мамы в том плане, чтобы с мамой пройтись по магазинам, с мамой сходить в парикмахерскую. То есть ей именно вот этого не хватало. Семья, девочка попала в социально опасное положение, потому что она не понимала, чего ей не хватает. И когда вот объяснили с помощью социальных педагогов в СПЦ, она была просто рада. И приглашала всех: «А давайте все пойдем в СПЦ. Мама пойдем, тебе тоже там расскажут». Во дворе собрала просто всех таких детей, у которых что-то было не так, и всех привела туда. Социальные педагоги говорят: «Да, у нас теперь целый двор ходит, как-то вот так получилось». Алена Родовская:

Удивительная история. Елена Герасименко:

Она увидела, что мне помогли, мама меня увидела, со мной пошла на шопинг, в парикмахерскую, мы вместе делали прическу. То есть специалисты всегда помогут. Смысл в том, что если есть какая-то проблема, не надо в ней замыкаться. Нужно идти и не бояться про нее поговорить со специалистом. И тогда все будет хорошо.