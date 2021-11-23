«Это помощь вам, не наказание». В каких случаях семью могут поставить в социально опасное положение?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Елена Герасименко, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Минского городского исполнительного комитета:
К сожалению, ведь у нас есть и нерадивые родители, которые злоупотребляют спиртными напитками сами.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Вот я стеснялась спросить, сколько историй вы видели? И бедные эти дети в переходном возрасте, когда их родители пьют так.
Елена Герасименко:
Возникает склонность к бродяжничеству. И возникает недопонимание у таких родителей: «Почему?» Им же кажется, что у них все хорошо. «Почему нашу семью, нашего ребенка ставят в социально опасное положение?»
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Те родители, которые пьют, у них все прекрасно. Денег в семье нет, ребенок не накормлен, учится плохо – вообще все прекрасно.
Елена Герасименко:
Да. И почему решили семью поставить в социально опасное положение? И тут приходится объяснять, что социально опасное положение, дорогие родители, – это помощь вам, не наказание. Это не значит, что все плохо. Это значит, что сегодня вы немножко не туда пошли. И вот все службы социально-педагогические окажут вам помощь, чтобы ваше направление было верным. И в отношениях с ребенком, и в отношении самого себя. Вот именно для этого у нас и существуют социально-педагогические центры.
Недавно я тоже посещала один такой центр. Посмотрела, написали план работы с ребенком. То есть долго очень выясняли родители, что же с девочкой не так. А ей, оказывается, не хватало просто внимания мамы в том плане, чтобы с мамой пройтись по магазинам, с мамой сходить в парикмахерскую. То есть ей именно вот этого не хватало. Семья, девочка попала в социально опасное положение, потому что она не понимала, чего ей не хватает. И когда вот объяснили с помощью социальных педагогов в СПЦ, она была просто рада. И приглашала всех: «А давайте все пойдем в СПЦ. Мама пойдем, тебе тоже там расскажут». Во дворе собрала просто всех таких детей, у которых что-то было не так, и всех привела туда. Социальные педагоги говорят: «Да, у нас теперь целый двор ходит, как-то вот так получилось».
Алена Родовская:
Удивительная история.
Елена Герасименко:
Она увидела, что мне помогли, мама меня увидела, со мной пошла на шопинг, в парикмахерскую, мы вместе делали прическу. То есть специалисты всегда помогут. Смысл в том, что если есть какая-то проблема, не надо в ней замыкаться. Нужно идти и не бояться про нее поговорить со специалистом. И тогда все будет хорошо.
Светлана Назаренко, психолог Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей:
Куда можно обратиться – центр семьи и детей городской. Во-первых, там функционирует кризисная линия информационная, куда может обратиться любой человек по вопросам семьи и детей, по вопросам насилия в семье. Телефон городской 317-32-32.
Потом, смотрите, есть такой сайт pomogut.by, который помогает наркозависимым и их близким. Тоже можно обратиться. На базе центра семьи и детей функционирует кол-центр, телефоны 311-00-00.
И еще есть kids.pomogut.by – это тоже такой ресурс информационный. Это сайт, куда можно зайти, и там четыре раздела для детей-подростков, педагогов и родителей. Основан он для того, чтобы обеспечить безопасность в Сети ребенка. И там очень хорошие темы и алгоритмы: что делать, если с кибербуллингом столкнулся, золотые правила общения в интернете и многое другое.
Алена Родовская:
Это важная тема, конечно, да.
Светлана Назаренко:
Еще тоже можно зайти на сайт и написать в чат. Специалисты центра семьи и детей ответят, проинформируют детей, которые столкнулись с насилием в Сети и непосредственно сексуальным насилием. Могут написать туда и педагоги, и родители, и свидетели.
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