Новости по тегу #Стивен Розенберг

«Если сейчас я бы сделал заявление, что я не признаю выборы США и не признаю Трампа, что-нибудь в Америке бы изменилось? Или у вас там в Великобритании? Я не признаю Стармера, и что? Что в Великобритании произойдет? Ничего. Точно так у нас ничего не произойдет».
Журналист ВВС уточнил, можно ли считать белорусские выборы демократичными. Президент, в свою очередь, спросил о критериях этой самой демократичности.
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