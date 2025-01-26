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Новости по тегу #Стивен Розенберг

Лукашенко: мне «фиолетово», признают ли на Западе наши выборы. Главное, чтобы признали белорусы
26 января 2025 19:10

Лукашенко: мне «фиолетово», признают ли на Западе наши выборы. Главное, чтобы признали белорусы

«Стив, вам лучше молчать!» Лукашенко жёстко ответил на вопрос британского журналиста
26 января 2025 11:07

«Стив, вам лучше молчать!» Лукашенко жёстко ответил на вопрос британского журналиста

«Путин герой или не герой этой истории?» Лукашенко ответил Розенбергу на вопрос о ЧВК «Вагнер»
06 июля 2023 17:03

«Путин герой или не герой этой истории?» Лукашенко ответил Розенбергу на вопрос о ЧВК «Вагнер»

Лазуткин: война в Украине может действительно продолжаться лет 10. Такие прогнозы мы уже видим в западной прессе
27 июня 2022 14:24

Лазуткин: война в Украине может действительно продолжаться лет 10. Такие прогнозы мы уже видим в западной прессе

Щёкин: Лукашенко оказался на порядок выше, чем многие лидеры ядерных держав
05 мая 2022 15:41

Щёкин: Лукашенко оказался на порядок выше, чем многие лидеры ядерных держав

Лазуткин: если бы у нас были новые выборы после беспорядков, в какой ситуации мы бы оказались?
29 ноября 2021 15:24

Лазуткин: если бы у нас были новые выборы после беспорядков, в какой ситуации мы бы оказались?

«У кого-то, возможно, сдали нервы». Ситуация на границе глазами Сергея Шуманского
23 ноября 2021 19:54

«У кого-то, возможно, сдали нервы». Ситуация на границе глазами Сергея Шуманского

Легко ли было поговорить с Мэтью Чансом в лагере беженцев и что впечатлило журналистку? Рассказывает Ксения Лебедева
23 ноября 2021 19:34

Легко ли было поговорить с Мэтью Чансом в лагере беженцев и что впечатлило журналистку? Рассказывает Ксения Лебедева

Видео те же, но текст другой. Как подают ситуацию на границе в зарубежных СМИ?
23 ноября 2021 18:32

Видео те же, но текст другой. Как подают ситуацию на границе в зарубежных СМИ?

Телеверсия интервью Александра Лукашенко ВВС стала одним из самых просматриваемых видео на YouTube
23 ноября 2021 10:34

Телеверсия интервью Александра Лукашенко ВВС стала одним из самых просматриваемых видео на YouTube

Лукашенко о ликвидации НКО в Беларуси: «Деньги они получали на своё существование и на революции здесь»
22 ноября 2021 20:47

Лукашенко о ликвидации НКО в Беларуси: «Деньги они получали на своё существование и на революции здесь»

Лукашенко в интервью ВВС: «Почему вы бучу не поднимаете по поводу беженцев из Франции?»
22 ноября 2021 19:19

Лукашенко в интервью ВВС: «Почему вы бучу не поднимаете по поводу беженцев из Франции?»