Александр Лукашенко: да если бы я не контролировал сейчас этот лагерь, там бы уже давно оружие было

Новости Беларуси. Обсуждение ситуации на белорусско-польской границе – одна из ключевых и, пожалуй, самых эмоциональных частей интервью нашего Президента журналисту британского телеканала Би-би-си Стивену Розенбергу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он также побывал на границе, естественно, с белорусской стороны, ведь поляки устроили настоящую информационную блокаду: к границе не подпускают ни журналистов, ни волонтеров.

Журналист Би-би-си в тот день, оказывается, не видел оранжевых струй из нескольких водометов, окативших с ног до головы беженцев и коллег-журналистов, не заметил, как после атаки химическими веществами для травли насекомых женщины, дети да и взрослые люди падали на землю от невыносимой боли. Зато весь мир это видел. Журналист рассмотрел только камни в руках доведенных до отчаяния людей и, придя во Дворец Независимости, решил шокировать Александра Лукашенко этим фактом вопиющей агрессии сотен беженцев в адрес тысяч польских силовиков. Глава государства в своих ответах был предельно откровенен, хоть иногда и эмоционален. Но ведь смотреть на зверства и беспредел под силу только равнодушным еврочиновникам. Вот только был ли готов к такому разговору британский репортер?

Юлия Алексеюк, СТВ: Правда, сложилось впечатление, что Розенберг приехал не для того, чтобы правдиво показать своим зрителям происходящее на белорусско-польской границе, а просто чтобы высказать собственное мнение насчет того, что он якобы видел своими глазами (а чего не видел, того, значит, и вовсе не было). Но, судя по всему, смотрели журналисты на бесчеловечную бойню в Брузгах сквозь запотевшие стекла объективов. Вероятно, распыленные поляками химикаты для травли сорняков и мощные струи из водометов в околонулевую температуру помешали ему разглядеть несоразмерную зверскую реакцию польских силовиков на действия людей, оказавшихся в сложной ситуации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Почему на нашу территорию стреляли? Ты знаешь, что нельзя даже оружие поворачивать в сторону сопредельной территории? Почему об этом не написал? Почему вы лили воду из водометов на 100 метров с ядохимикатами на нашу территорию? Это нарушение государственной границы. Я вам говорю как пограничник. Я на той границе служил, я знаю там каждый метр, там моя застава. Вы нарушили государственную границу как минимум. Вы бросали гранаты светошумовые на нашу территорию. И еще нас обвинили, что мы снабдили беженцев и они бросали гранаты. Там солдат взял гранату светошумовую, там, в Польше, и, не умея обращаться, у него в ногах взорвалась. А вы обвинили белорусов. Да если бы я не контролировал сейчас этот лагерь, там бы уже давно оружие было, которое через Украину прут сюда из Донбасса. Если ты этого не знаешь, так послушай. И не факт, что они не застрелили бы какого-то там Мэтью или тебя. Для чего? Для того, чтобы потом Лукашенко обвинили, что это он виноват.

По словам самого Стивена Розенберга, Би-би-си постарается показать максимально широко разговор с белорусским лидером. Каким будет итоговый монтаж, увидим в ближайшие дни. Но практика показывает, что в случае с западными СМИ на корректность и полноту подачи информации, похоже, можно рассчитывать только при общении в прямом эфире. Именно такой смелый вариант на будущее Александр Лукашенко предложил Би-би-си. Журналист обещал обсудить с руководством, а решатся ли они, пока открытый вопрос. Что неудивительно.

Пресс-секретарь Президента 20 ноября рассказала, что полную версию интервью белорусское телевидение покажет вечером в понедельник, 22 ноября. В целом, подчеркнула Наталья Эйсмонт, интерес к Александру Лукашенко колоссальный. На столе у главы государства 44 запроса на интервью.

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