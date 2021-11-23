Телеверсия интервью Александра Лукашенко ВВС стала одним из самых просматриваемых видео на YouTube

Новости Беларуси. Ситуация на границе, амбиции Запада и независимая политика Минска. Основные тематические разделы телеверсии интервью Александра Лукашенко BBC, которое 22 ноября увидели белорусы, набирают популярность в медиапространстве, ведь дан ответ на очевидные вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зачем в мирное время Запад бряцает оружием? Как объяснить, почему Польша использует химический душ, перейдя все границы? Президент также напомнил, что Западу не стоит рассчитывать на белорусскую «миграционную охрану» после разорванного ими соглашения о реадмиссии и введенных против нас санкций.