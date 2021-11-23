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Телеверсия интервью Александра Лукашенко ВВС стала одним из самых просматриваемых видео на YouTube

23 ноября 2021 10:34
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Новости Беларуси. Ситуация на границе, амбиции Запада и независимая политика Минска. Основные тематические разделы телеверсии интервью Александра Лукашенко BBC, которое 22 ноября увидели белорусы, набирают популярность в медиапространстве, ведь дан ответ на очевидные вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Телеверсия интервью Александра Лукашенко ВВС стала одним из самых просматриваемых видео на YouTube-1

Зачем в мирное время Запад бряцает оружием? Как объяснить, почему Польша использует химический душ, перейдя все границы? Президент также напомнил, что Западу не стоит рассчитывать на белорусскую «миграционную охрану» после разорванного ими соглашения о реадмиссии и введенных против нас санкций.

Лукашенко в интервью ВВС: «Почему вы бучу не поднимаете по поводу беженцев из Франции?» (здесь подробнее). 

Телеверсия интервью Александра Лукашенко ВВС стала одним из самых просматриваемых видео на YouTube-4

Больше выдержек из интервью Александра Лукашенко телекомпании ВВС ищите и на нашем сайте. Дополним, что интервью занимает пятую строчку трендов YouTube.

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# Интервью Александра Лукашенко # общество # Александр Лукашенко # Стивен Розенберг # Фотофакт

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