Лукашенко: вы же понимаете, что, если мы развяжем войну в Беларуси, будут втянуты НАТО и Россия? Это ядерная война

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы молиться на нас должны до сих пор. Молиться, потому что мы воевали против фашизма. Вроде в коалиции с вами. Вы не помните? Помните дядьку, который с сигарой все время ходил и курил, и у нас с трубкой? Вы этого не помните? Вы за Вторую мировую войну с белорусским народом еще не разобрались, не рассчитались за те потери, которые мы понесли. Еще только 80 лет, еще 100 лет не прошло с начала войны, а вы уже ворвались опять в этот дом и пытаетесь новую войнушку развязать. Вы же понимаете, что, если мы развяжем здесь войну, в Беларуси, будет втянуто НАТО и будет втянута Россия? Это ядерная война.

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