Лукашенко: вы же понимаете, что, если мы развяжем войну в Беларуси, будут втянуты НАТО и Россия? Это ядерная война

Новости Беларуси. Обсуждение ситуации на белорусско-польской границе – одна из ключевых и, пожалуй, самых эмоциональных частей интервью нашего Президента журналисту британского телеканала Би-би-си Стивену Розенбергу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он также побывал на границе, естественно, с белорусской стороны, ведь поляки устроили настоящую информационную блокаду: к границе не подпускают ни журналистов, ни волонтеров.
Александр Лукашенко: да если бы я не контролировал сейчас этот лагерь, там бы уже давно оружие было. Читайте здесь.
Терпению Александра Лукашенко в этой беседе можно только позавидовать. Глава государства не раз озвучивал свою позицию по затронутым темам и снова терпеливо отвечал на не отличающиеся новизной заданные вопросы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы молиться на нас должны до сих пор. Молиться, потому что мы воевали против фашизма. Вроде в коалиции с вами. Вы не помните? Помните дядьку, который с сигарой все время ходил и курил, и у нас с трубкой? Вы этого не помните? Вы за Вторую мировую войну с белорусским народом еще не разобрались, не рассчитались за те потери, которые мы понесли. Еще только 80 лет, еще 100 лет не прошло с начала войны, а вы уже ворвались опять в этот дом и пытаетесь новую войнушку развязать. Вы же понимаете, что, если мы развяжем здесь войну, в Беларуси, будет втянуто НАТО и будет втянута Россия? Это ядерная война.
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