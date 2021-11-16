Важно время зарядки и дальность пробега. Как выбрать электромобиль, рассказал директор СТО

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Вадим, вы тот самый человек, который одним из первых пересел в электромобиль в нашей стране. Почему такой был выбор? И одному из первых, наверное, было все-таки не очень комфортно, потому что непонятно, что с зарядками, непонятно, как обслуживать автомобиль. Но, я так понимаю, сейчас вы абсолютно в теме на 100 %?

Вадим Шут, директор СТО:

Да, я в теме и на Tesla. Я купил первый свой электромобиль Opel Ampera. Нельзя сказать, что это чисто электромобиль, но у него привод электрический, работает он только на электричестве. Алеся Бортич, владелица электрокара:

А какой год это был? Вадим Шут:

2014-й. Я начал экономить деньги сначала. Экономия для каждого электромобилиста – это, наверное, уже стиль жизни. То есть думаешь: вот, две копейки, три копейки, четыре копейки. Потом, когда все это получилось, у меня семья вся ездила на электромобилях. Было в семье четыре электромобиля, мы в год для страны экономили – нет, не экономили, мы позволяли стране не покупать 9 тонн нефти. Екатерина Забенько:

А сейчас-то в стране атомная электростанция, сам бог велел. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Но ведь тогда электромобили стоили дорого, по-моему? Шесть лет назад купить автомобиль – это было дорого. Вадим Шут:

Порядка 12-13 тысяч евро я отдал за свой первый автомобиль, электромобиль.

Алеся Бортич:

А он какого года был выпуска? Вадим Шут:

2012-го, ему всего два года было. Я купил его в Голландии. Наталья Надольская:

Но вы выгодно купили, хорошо. Вадим Шут:

Очень, да. Экономия на электромобилях начинается с покупки. То есть каждый электромобилист как бы подсознательно экономит. Он свою экономию начинает именно с покупки автомобиля. Даже сейчас, покупая Tesla, люди изначально пытаются купить как можно дешевле. Потому что все, что в страну приезжает, большинство автомобилей, которые приезжают, те же Tesla, они, как правило, аварийные, поэтому они дешевле. Наталья Надольская:

Вот я, кстати, тоже слышала, что очень многих останавливает цена. Говорят, что пока дорого, надо подождать, скоро цены упадут, то есть они будут более распространены. Алеся, я знаю, что вы тоже в теме, как сэкономить: либо при покупке, купить более дорогой, но потом экономить на топливе, либо купить более дешевый электрокар. Что делать? Алеся Бортич:

Я расскажу про Fiat 500е. Он действительно относится к тем электромобилям, когда ты быстро и недорого вступаешь вот в эту большую группу обладателей электромобилей. Автомобиль сильный. Они сейчас к нам приезжают – завод находится в Мексике – и они приезжают в Минск, сюда пригоняют их. Из Калифорнии, например, мой автомобиль приехал. Стоимость автомобилей 2017 года – от 8 до 11 тысяч долларов. На мой взгляд, цена очень приемлемая. У меня автомобиль находится в идеальном состоянии.

Наталья Надольская:

Вадим, а если сравнивать с автомобилями внутреннего сгорания этого же года, какая будет разбежка в ценах? Вадим Шут:

Разница где-то 2 500-3 000, если брать именно конкретно Fiat 500. Но что касается электромобилей, то давайте все-таки вернемся к тому, для чего нам нужен автомобиль. Алена Родовская:

Для передвижения.