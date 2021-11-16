Важно время зарядки и дальность пробега. Как выбрать электромобиль, рассказал директор СТО
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Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Вадим, вы тот самый человек, который одним из первых пересел в электромобиль в нашей стране. Почему такой был выбор? И одному из первых, наверное, было все-таки не очень комфортно, потому что непонятно, что с зарядками, непонятно, как обслуживать автомобиль. Но, я так понимаю, сейчас вы абсолютно в теме на 100 %?
Вадим Шут, директор СТО:
Да, я в теме и на Tesla. Я купил первый свой электромобиль Opel Ampera. Нельзя сказать, что это чисто электромобиль, но у него привод электрический, работает он только на электричестве.
Алеся Бортич, владелица электрокара:
А какой год это был?
Вадим Шут:
2014-й. Я начал экономить деньги сначала. Экономия для каждого электромобилиста – это, наверное, уже стиль жизни. То есть думаешь: вот, две копейки, три копейки, четыре копейки. Потом, когда все это получилось, у меня семья вся ездила на электромобилях. Было в семье четыре электромобиля, мы в год для страны экономили – нет, не экономили, мы позволяли стране не покупать 9 тонн нефти.
Екатерина Забенько:
А сейчас-то в стране атомная электростанция, сам бог велел.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Но ведь тогда электромобили стоили дорого, по-моему? Шесть лет назад купить автомобиль – это было дорого.
Вадим Шут:
Порядка 12-13 тысяч евро я отдал за свой первый автомобиль, электромобиль.
Алеся Бортич:
А он какого года был выпуска?
Вадим Шут:
2012-го, ему всего два года было. Я купил его в Голландии.
Наталья Надольская:
Но вы выгодно купили, хорошо.
Вадим Шут:
Очень, да. Экономия на электромобилях начинается с покупки. То есть каждый электромобилист как бы подсознательно экономит. Он свою экономию начинает именно с покупки автомобиля. Даже сейчас, покупая Tesla, люди изначально пытаются купить как можно дешевле. Потому что все, что в страну приезжает, большинство автомобилей, которые приезжают, те же Tesla, они, как правило, аварийные, поэтому они дешевле.
Наталья Надольская:
Вот я, кстати, тоже слышала, что очень многих останавливает цена. Говорят, что пока дорого, надо подождать, скоро цены упадут, то есть они будут более распространены. Алеся, я знаю, что вы тоже в теме, как сэкономить: либо при покупке, купить более дорогой, но потом экономить на топливе, либо купить более дешевый электрокар. Что делать?
Алеся Бортич:
Я расскажу про Fiat 500е. Он действительно относится к тем электромобилям, когда ты быстро и недорого вступаешь вот в эту большую группу обладателей электромобилей. Автомобиль сильный. Они сейчас к нам приезжают – завод находится в Мексике – и они приезжают в Минск, сюда пригоняют их. Из Калифорнии, например, мой автомобиль приехал. Стоимость автомобилей 2017 года – от 8 до 11 тысяч долларов. На мой взгляд, цена очень приемлемая. У меня автомобиль находится в идеальном состоянии.
Наталья Надольская:
Вадим, а если сравнивать с автомобилями внутреннего сгорания этого же года, какая будет разбежка в ценах?
Вадим Шут:
Разница где-то 2 500-3 000, если брать именно конкретно Fiat 500. Но что касается электромобилей, то давайте все-таки вернемся к тому, для чего нам нужен автомобиль.
Алена Родовская:
Для передвижения.
Вадим Шут:
Сам по себе автомобиль – это автономность и мобильность, правильно? Электромобиль по-прежнему называется электромобиль, то есть нет вот этой первой автономности. И когда мы говорим об автомобилях малого класса – Fiat 500, Nissan Leaf – у них пробеги очень маленькие, их поэтому не называют электроавтомобилями. К сожалению, да.
Для любого пользователя, кто ездит сейчас на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания, важно время заправки, дальность пробега, все остальное. Электромобиль ограничен запасом батареи и временем зарядки. Поэтому рассматривать автомобили с пробегами до 150 километров на одном заряде я бы не стал как будущее. То есть это, скорее всего, прошлое, или там велосипед, самокат, еще что-то.
Автомобили начинаются с пробега 400 километров, будем так говорить, и время зарядки – 15 минут. Илон Маск в 2012 году сказал: «Электромобиль будет конкурентен с двигателем внутреннего сгорания, когда он будет проезжать 600-800 километров и время зарядки – 15 минут». В принципе, планета к этому пришла. На сегодня есть много моделей, которые способны проезжать 600 километров, есть зарядные станции, которые способны заряжать этот электромобиль за 15 минут. То есть планета уже к этому готова, но есть много факторов, которые не позволяют нам к этому прийти: стоимость автомобиля, энергоресурсы, те же сети, которые не позволяют нам заряжать машину.
Превратила это место в мертвую планету. Из чего изготавливают батареи для электрокаров? Подробнее здесь.