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Первая гололедица на дорогах. ГАИ рекомендует уже менять летние шины на зимние

16 ноября 2021 13:39
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Новости Беларуси. В связи с первой гололедицей ГАИ призывает водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах. И напоминает о необходимости замены летних шин на зимние, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Первая гололедица на дорогах. ГАИ рекомендует уже менять летние шины на зимние-1

В Беларуси законодательно закреплена обязанность их использования с 1 декабря по 1 марта. В этот период отсутствие зимней резины будет грозить водителям административным взысканием. Также сотрудники ГАИ рекомендуют уже сейчас проверить в автомобиле свет фар, заменить масло и желательно тормозную жидкость. Кстати, пока в ноябре «переобувка» авто носит рекомендательный характер, однако с 1 декабря сотрудники ГАИ активизируются, запланированы рейды по выявлению нарушителей.  

Первая гололедица на дорогах. ГАИ рекомендует уже менять летние шины на зимние-4

Андрей Обозный, старший госавтоинспектор отдела ГАИ Узденского РОВД:
За эксплуатацию транспортного средства с установленными летними шинами в зимний период предусмотрена административная ответственность. Такие рейды будут проходить, в каждые организации, предприятия Узденского района будут направлены информационные письма – рекомендации смены шин летних на зимние. А также с водителями в частном порядке будут проходить профилактические беседы.  

Первая гололедица на дорогах. ГАИ рекомендует уже менять летние шины на зимние-7

Как показывает практика, принятие своевременных мер на подготовительном этапе снижает вероятность совершения ДТП из-за неблагоприятных дорожных условий.  

# ГАИ # общество # Андрей Обозный # Фотофакт

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