Первая гололедица на дорогах. ГАИ рекомендует уже менять летние шины на зимние

Новости Беларуси. В связи с первой гололедицей ГАИ призывает водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах. И напоминает о необходимости замены летних шин на зимние, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Беларуси законодательно закреплена обязанность их использования с 1 декабря по 1 марта. В этот период отсутствие зимней резины будет грозить водителям административным взысканием. Также сотрудники ГАИ рекомендуют уже сейчас проверить в автомобиле свет фар, заменить масло и желательно тормозную жидкость. Кстати, пока в ноябре «переобувка» авто носит рекомендательный характер, однако с 1 декабря сотрудники ГАИ активизируются, запланированы рейды по выявлению нарушителей.

Андрей Обозный, старший госавтоинспектор отдела ГАИ Узденского РОВД:

За эксплуатацию транспортного средства с установленными летними шинами в зимний период предусмотрена административная ответственность. Такие рейды будут проходить, в каждые организации, предприятия Узденского района будут направлены информационные письма – рекомендации смены шин летних на зимние. А также с водителями в частном порядке будут проходить профилактические беседы.