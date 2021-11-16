Мининформ Беларуси осудил действия польских силовиков в отношении журналистов

Новости Беларуси. Министерство информации Беларуси осуждает действия польских силовиков в отношении журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В заявлении говорится о том, что в результате применения с польской стороны спецсредств, многие из представителей медиа попали под действие неизвестной химической жидкости. Кроме того, оказалась залита фото- и видеоаппаратура. Подобные действия Мининформ расценивает как неприкрытое препятствование журналистам в осуществлении своей профессиональной деятельности и незаинтересованность официальных польских властей в объективном и всестороннем освещении событий, происходящих на границе.