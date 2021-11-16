Мининформ Беларуси осудил действия польских силовиков в отношении журналистов

Новости Беларуси. Министерство информации Беларуси осуждает действия польских силовиков в отношении журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Министерство информации Беларуси осуждает действия польских силовиков в отношении журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В заявлении говорится о том, что в результате применения с польской стороны спецсредств, многие из представителей медиа попали под действие неизвестной химической жидкости. Кроме того, оказалась залита фото- и видеоаппаратура. Подобные действия Мининформ расценивает как неприкрытое препятствование журналистам в осуществлении своей профессиональной деятельности и незаинтересованность официальных польских властей в объективном и всестороннем освещении событий, происходящих на границе.
Солидарность с репортерами, которые работают в условиях террора польского режима, высказал и Белорусский союз журналистов. В настоящий момент известно как минимум о пяти пострадавших из разных информационных изданий и телеканалов. Организация от польских властей требует провести расследования обстоятельств нападения на корреспондентов и применения запрещенных в этих погодных условиях водометов. Виновные должны быть привлечены к ответственности.
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