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Мининформ Беларуси осудил действия польских силовиков в отношении журналистов

16 ноября 2021 13:46
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Новости Беларуси. Министерство информации Беларуси осуждает действия польских силовиков в отношении журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Мининформ Беларуси осудил действия польских силовиков в отношении журналистов-1

В заявлении говорится о том, что в результате применения с польской стороны спецсредств, многие из представителей медиа попали под действие неизвестной химической жидкости. Кроме того, оказалась залита фото- и видеоаппаратура. Подобные действия Мининформ расценивает как неприкрытое препятствование журналистам в осуществлении своей профессиональной деятельности и незаинтересованность официальных польских властей в объективном и всестороннем освещении событий, происходящих на границе.  

Мининформ Беларуси осудил действия польских силовиков в отношении журналистов-4

Солидарность с репортерами, которые работают в условиях террора польского режима, высказал и Белорусский союз журналистов. В настоящий момент известно как минимум о пяти пострадавших из разных информационных изданий и телеканалов. Организация от польских властей требует провести расследования обстоятельств нападения на корреспондентов и применения запрещенных в этих погодных условиях водометов. Виновные должны быть привлечены к ответственности.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Фотофакт

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