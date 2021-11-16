Польский генерал грозился завоевать Беларусь? Вот как на это отреагировали жители Польши

В самой Польше в тираж ушли слова одного из генералов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вальдемар Скшипчак заявил о возможной интервенции в Беларусь. Судя по всему, он не силен в геополитике, но заслужил достаточно критики среди соотечественников за предложение завоевать Беларусь за три дня.
«Надеюсь, такую военную риторику не услышат в Минске и Москве».
«Три дня, и Беларусь будет нашей – это военная риторика и провокация, а поэтому очень глупое высказывание».
«Что этот солдафон несет? Неужели Россия будет безучастно наблюдать за тем, как мы захватываем Беларусь? А дальше что, мы ее будем оккупировать? Он белены объелся?»
«А русские тогда захватят Польшу за один день».
«Он так всерьез или «Бонда» пересмотрел?»
«Психически нездоровый якобы польский генерал. А зачем нам захватывать Беларусь? Нам достаточно той границы, что есть, и ее защиты. Подобные высказывания производят фурор в российской и белорусской прессе, служа неоспоримым доказательством коварных планов Польши».
Польский генерал уже неоднократно допускал высказывания, которые привлекали внимание СМИ. Например, он предлагал создать Балтийский Союз, деятельность которого будет направлена против России. Что не сделаешь, чтобы уйти от проблем внутри собственной страны.