Польский генерал грозился завоевать Беларусь? Вот как на это отреагировали жители Польши

В самой Польше в тираж ушли слова одного из генералов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вальдемар Скшипчак заявил о возможной интервенции в Беларусь. Судя по всему, он не силен в геополитике, но заслужил достаточно критики среди соотечественников за предложение завоевать Беларусь за три дня.

«Надеюсь, такую военную риторику не услышат в Минске и Москве».

«Три дня, и Беларусь будет нашей – это военная риторика и провокация, а поэтому очень глупое высказывание».

«Что этот солдафон несет? Неужели Россия будет безучастно наблюдать за тем, как мы захватываем Беларусь? А дальше что, мы ее будем оккупировать? Он белены объелся?»

«А русские тогда захватят Польшу за один день».

«Он так всерьез или «Бонда» пересмотрел?»

«Психически нездоровый якобы польский генерал. А зачем нам захватывать Беларусь? Нам достаточно той границы, что есть, и ее защиты. Подобные высказывания производят фурор в российской и белорусской прессе, служа неоспоримым доказательством коварных планов Польши».