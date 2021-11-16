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Превратила это место в мёртвую планету. Из чего изготавливают батареи для электрокаров?

16 ноября 2021 13:37
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Превратила это место в мёртвую планету. Из чего изготавливают батареи для электрокаров?-1

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Так ли экологичны электрокары, как принято считать? Потому что мы знаем, что основной химический элемент, благодаря которому работают аккумуляторы, – это кобальт. Примерно 70 % от всего мирового запаса вырабатывается в Конго. Кстати, вырабатывается, как ни странно, в том числе благодаря труду детей. Опять-таки, об экологичности говорим. По мнению ученых, его добыча превратила это место – Конго – буквально-таки в мертвую планету с вырубленными лесами и загрязненными реками. То есть о чем мы говорим? Об экологичности самого этого аккумулятора и выхлопа. Действительно ли так экологичен этот аккумулятор?

Превратила это место в мёртвую планету. Из чего изготавливают батареи для электрокаров?-4

Анастасия Лукутина, ведущий инженер по охране окружающей среды:
В любом случае об экологичности идет речь в том, что экологичен, то есть идет уменьшение. Мы прекрасно все знаем, что самая большая проблема – это выброс выхлопных газов, в том числе и парниковых. И это мировая тенденция. К этому склонна не только, например, наша страна – к развитию, или какая-либо еще другая. Это общемировая тенденция – к развитию. И понятно, что добывается именно этот вид, скажем так. Но добываются же и другие металлы, которые используются в других каких-то технологиях. Я не думаю, что стоит цепляться и делать акцент на том, что там используется труд.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
И чтобы найти подвох. Все равно могут найти подвох.

Анастасия Лукутина:
Да, найти подвох. Значит, в этой стране допущено использовать труд детей.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, вопрос не в подвохе, а все-таки, может быть, в каком-то маркетинговом ходе. Просто переориентировать автомобильный рынок на других покупателей, на покупателей электрокаров, и поэтому его распиарить как экологичный вид транспорта. Нет такого мнения?

Превратила это место в мёртвую планету. Из чего изготавливают батареи для электрокаров?-7

Вадим Шут, директор СТО:
Мне кажется, здесь немножко есть ошибочное мнение, что в Tesla, в электромобиле батарейка очень дорогая. Но не забывайте, что в двигателе внутреннего сгорания есть блоки, есть двигатель сам, есть коробка передач, есть узлы, которым необходим металл. У нас пол-Сибири уничтожено добычей полезных ископаемых – руда, все что угодно. Гораздо больше уничтожено территорий, чем Конго.

Алена Родовская:
И глобальнее, конечно.

Вадим Шут:
Понимаете, то есть здесь нельзя говорить, что в Конго дети работают, и все. Одно Конго по сравнению с тем, что уничтожено в России и в других странах, которые добывают то же железо, металл – это гораздо меньше.

Важно время заправки и дальность пробега. Как выбрать электромобиль, рассказал директор СТО – подробнее здесь.

# Электромобили # общество # Екатерина Забенько # Анастасия Лукутина # Алена Родовская # Наталья Надольская # Вадим Шут # Фотофакт

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