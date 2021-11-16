Превратила это место в мёртвую планету. Из чего изготавливают батареи для электрокаров?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько , ведущая ток-шоу: Так ли экологичны электрокары, как принято считать? Потому что мы знаем, что основной химический элемент, благодаря которому работают аккумуляторы, – это кобальт. Примерно 70 % от всего мирового запаса вырабатывается в Конго. Кстати, вырабатывается, как ни странно, в том числе благодаря труду детей. Опять-таки, об экологичности говорим. По мнению ученых, его добыча превратила это место – Конго – буквально-таки в мертвую планету с вырубленными лесами и загрязненными реками. То есть о чем мы говорим? Об экологичности самого этого аккумулятора и выхлопа. Действительно ли так экологичен этот аккумулятор?

Анастасия Лукутина, ведущий инженер по охране окружающей среды:

В любом случае об экологичности идет речь в том, что экологичен, то есть идет уменьшение. Мы прекрасно все знаем, что самая большая проблема – это выброс выхлопных газов, в том числе и парниковых. И это мировая тенденция. К этому склонна не только, например, наша страна – к развитию, или какая-либо еще другая. Это общемировая тенденция – к развитию. И понятно, что добывается именно этот вид, скажем так. Но добываются же и другие металлы, которые используются в других каких-то технологиях. Я не думаю, что стоит цепляться и делать акцент на том, что там используется труд.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

И чтобы найти подвох. Все равно могут найти подвох.

Анастасия Лукутина:

Да, найти подвох. Значит, в этой стране допущено использовать труд детей.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, вопрос не в подвохе, а все-таки, может быть, в каком-то маркетинговом ходе. Просто переориентировать автомобильный рынок на других покупателей, на покупателей электрокаров, и поэтому его распиарить как экологичный вид транспорта. Нет такого мнения?