«У меня был пример». Ольга Чемоданова рассказала о своём воспитании и характере

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома: У меня были очень прекрасные учителя. У меня действительно, я бы сказала, сильные духом родители уже потому, что они всю свою жизнь работали не покладая рук в любых сложных условиях. Моя мама воспитала троих детей, и я не помню, чтобы она отдыхала. Отец работал в сельском хозяйстве. Только лет 30 работал на комбайне, и я скажу больше, он был передовиком. Он занимал лидирующие места, на любые «Дожинки» я знала, что мой папа вернется домой обязательно с наградой. Поэтому мне было на кого равняться. У меня был пример. Мой отец сильный, работящий, на самом деле крепкий духом. Конечно, все это и у меня сформировалось.

Ольга Чемоданова:

Затем – школа, классный руководитель, причем уникальнейшая женщина, любящая свою профессию, свой предмет. Кстати, предмет белорусский язык и литература. Именно поэтому я и выбрала этот предмет и вуз соответственно, потому что это благодаря ей я настолько проникла в тему родного языка, истории Беларуси, страны. Конечно, то патриотическое воспитание, которое в нас закладывалось в советское время, я еще успела побыть пионером. Кстати, в пионерской организации я занимала лидирующую позицию, я в классе была старостой, возглавляла в том числе и пионерскую организацию. Всегда старалась быть не в стороне от общественных дел, небезразличной – все это сформировало меня как лидера, как человека с характером, с силой воли. И сказать о том, что бесстрашного это, наверное, будет неправильно. Всегда присутствует чувство опасения и страха за любое дело, если ты человек ответственный, без этого невозможно. Но, тем не менее, хорошие примеры и хорошие люди были всегда рядом, а это было очень важно.

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