Как иностранцы обретают второй дом в Беларуси? История украинской семьи

В Минской области проживает более 40 тысяч иностранных граждан. Это представители Украины, России, Вьетнама, Азербайджана, Армении и других государств, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Синеокая для многих из них стала вторым домом. Не исключение и Юлия Белоус, которая вместе с мужем и детьми два года назад переехала в Беларусь из Украины. Как семья освоились на новом месте? Материал Екатерины Ковальчук.

Семья Белоус из Украины. В мае 2023 года в их дом попал снаряд. Двое несовершеннолетних детей и их родители остались без крыши над головой. Решение нужно было принимать быстро. Практически без вещей, еды и воды в поисках мирной жизни они отправились в Беларусь. Вторым домом для семьи стал агрогородок Залужье в Стародорожском районе.





Юлия Белоус:

Мы не знали, куда ехать, созвонились здесь со знакомыми, потому что мы уже общались в Залужье, помогли. Перебирались мы из города в город, эвакуационные поезда, электрички. Пять дней добирались сюда, толком не спали, нигде не умыться.





Здесь их встретили гостеприимно. Директор сельхозпредприятия оперативно решил вопросы с жильем. Неравнодушные люди помогли с продуктами и обустройством квартиры. Не было и проблем с работой. Раньше семья Белоус занималась частным бизнесом. А теперь они освоили новые для себя профессии. Юлия работает в отделе кадров, а супруг Сергей – механизатором в сельхозпредприятии «Залужье».