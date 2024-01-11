В Курасовщине торжественно открыли обновлённую школу после капремонта. Что изменилось?

Новый стадион и современные кабинеты. В микрорайоне Курасовщина после капитального ремонта торжественно открылась 119-я школа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Зданию более 50 лет. Оно находилось в аварийном состоянии. После модернизации учебное заведение приобрело совершенно новый облик. В ходе работ строители полностью заменили коммуникации и освещение, установили окна, утеплили фасад. Актовый зал оснащен звуковой и световой аппаратурой. В классах установили современное оборудование. Гордостью школы после ремонта стали компьютерные классы. Значительно преобразился кабинет труда и пищеблок.

Виолетта Бондарева, ученица с редней школы № 1 19: Мне очень нравится, как выглядит школа, она кардинально изменилась. Все новое, такое красивое. Я считаю, что в каком-то плане даже это дает больше мотивации для учебы.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Целый микрорайон получил новое дыхание. То, что реконструировали школу, позволит медицинским работникам, которые заселятся здесь, практически в шаговой доступности обеспечить очень хорошее образование в очень хорошем учебном заведении, которое вот так глубоко модернизировано и обновлено.

Капитальный ремонт проводится еще в пяти столичных школах. Часть из них введут в эксплуатацию к началу учебного года, а некоторые откроют свои двери в 2025-м.