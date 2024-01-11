В Минске прошёл Рождественский бал для людей серебряного возраста

Во Дворце детей и молодежи прошел Рождественский бал для людей серебряного возраста, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Танцевальный марафон объединил порядка 150 минчан старшего поколения. В сопровождении концертного оркестра «Немига» пары закружились в вальсе, вспомнили классику и танцы молодости.

Организаторы создали яркую развлекательную программу, а ее изюминкой стал показ мод. В роли моделей выступили представительницы элегантного возраста.

Лариса Заверач:

Мы возрастные модели. И мы как преемственность поколений, потому что мы уже бабушки. И когда мы участвуем в показах с молодыми и маленькими детками, то мы объединяемся.

Анастасия Скворцова:

Я считаю, что это так чудесно, когда все на одной волне пытаются создать такой праздник, чтобы все получили удовольствие, заряд положительный на текущий год.