В Минске прошёл Рождественский бал для людей серебряного возраста

Во Дворце детей и молодежи прошел Рождественский бал для людей серебряного возраста, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Во Дворце детей и молодежи прошел Рождественский бал для людей серебряного возраста, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Танцевальный марафон объединил порядка 150 минчан старшего поколения. В сопровождении концертного оркестра «Немига» пары закружились в вальсе, вспомнили классику и танцы молодости.
Организаторы создали яркую развлекательную программу, а ее изюминкой стал показ мод. В роли моделей выступили представительницы элегантного возраста.
Лариса Заверач:
Мы возрастные модели. И мы как преемственность поколений, потому что мы уже бабушки. И когда мы участвуем в показах с молодыми и маленькими детками, то мы объединяемся.
Анастасия Скворцова:
Я считаю, что это так чудесно, когда все на одной волне пытаются создать такой праздник, чтобы все получили удовольствие, заряд положительный на текущий год.
Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Рождественский бал уникален тем, что в нем участвуют не только бабушки и дедушки пожилого возраста, их так и назвать нельзя, потому что возраст у нас в голове, здесь также присутствуют кадеты училища. Но самое важное, что они не только уважили этих людей, но и получили замечательную обратную связь.