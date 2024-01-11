Прямой эфир

В Минске прошёл Рождественский бал для людей серебряного возраста

11 января 2024 17:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Во Дворце детей и молодежи прошел Рождественский бал для людей серебряного возраста, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске прошёл Рождественский бал для людей серебряного возраста-1

Танцевальный марафон объединил порядка 150 минчан старшего поколения. В сопровождении концертного оркестра «Немига» пары закружились в вальсе, вспомнили классику и танцы молодости.

В Минске прошёл Рождественский бал для людей серебряного возраста-4

Организаторы создали яркую развлекательную программу, а ее изюминкой стал показ мод. В роли моделей выступили представительницы элегантного возраста.

В Минске прошёл Рождественский бал для людей серебряного возраста-7

Лариса Заверач:
Мы возрастные модели. И мы как преемственность поколений, потому что мы уже бабушки. И когда мы участвуем в показах с молодыми и маленькими детками, то мы объединяемся.

В Минске прошёл Рождественский бал для людей серебряного возраста-10

Анастасия Скворцова:
Я считаю, что это так чудесно, когда все на одной волне пытаются создать такой праздник, чтобы все получили удовольствие, заряд положительный на текущий год.

В Минске прошёл Рождественский бал для людей серебряного возраста-13

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Рождественский бал уникален тем, что в нем участвуют не только бабушки и дедушки пожилого возраста, их так и назвать нельзя, потому что возраст у нас в голове, здесь также присутствуют кадеты училища. Но самое важное, что они не только уважили этих людей, но и получили замечательную обратную связь.

# Бал # общество # Пётр Шутько # Новости Минска и Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: «Если даже мы идём на амнистию, помиловали человека, он обязательно должен работать»
11 января 2024 17:42

Лукашенко: «Если даже мы идём на амнистию, помиловали человека, он обязательно должен работать»

Оставаться в тренде и быть современным руководителем. О любви к детям и педагогической работе рассказала белоруска
11 января 2024 17:39

Оставаться в тренде и быть современным руководителем. О любви к детям и педагогической работе рассказала белоруска

Кишечная инфекция в минской школе: в больнице остаются 7 человек. Что известно?
11 января 2024 17:29

Кишечная инфекция в минской школе: в больнице остаются 7 человек. Что известно?