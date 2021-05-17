Вакцина от коронавируса – новое ядерное оружие? Мнение политолога

Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Петр, расскажите с точки зрения политической. Например, наши соседи в Украине не хотят прививаться «Спутником-V», потому что считают, что это плохая вакцина. И я даже знаю многих людей, которые сделали прививку, выложили фотографию в Facebook и жители Украины пишут: полгода – и вы умрете. Петр Петровский, политолог:

Действительно, вакцинация на сегодняшний день и вообще борьба за рынки вакцин, а ведь это не только прививка – это патент, лицензии, реальная инфраструктура рынка.

Кирилл Казаков:

Я так понимаю, что пандемия в принципе дала заработать фармакологии всего мира. Петр Петровский:

Да, только на одних исследованиях как минимум. Так вот, к сожалению, на сегодняшний день мы столкнулись с тем, что это стало результатом, инструментом геополитической борьбы. Вот возьмем, например, Украину. Им же не предлагают лучшие западные вакцины? Им предлагают то ли индийскую, то ли какую-то другую вакцину, которая там 50 % или 60 % эффективности. То есть мы даже видим, что среди вакцин имеется иерархия, градация. То есть у нас появляется первый мир – золотой миллиард, которым предлагается лучшая вакцина, и периферия, которой предложат какую-то ерунду. Кирилл Казаков:

Но это получается психология такая же, то есть, условно говоря, украинцы – я знаю многих, которые приезжают в Беларусь или в Россию для того, чтобы вакцинироваться «Спутником-V».

Сергей Шлапак, психолог, преподаватель психологии, кинезиолог:

Мы же не можем бороться с верой человека, что вот это лучше, а это другое. Там же логические не работают какие-то выводы. Вот я верю в то, что земля плоская, к примеру. Я, конечно, не верю, но вдруг. И вот как меня переубедить? Я же буду искать разные способы доказать, оправдать свою точку зрения. Поэтому если человек во что-то верит, его переубедить крайне сложно. Когда вокруг него все привьются, он увидит, что это безопасно. Он тогда скажет: а, ну, наверное, да. Кирилл Казаков:

С точки зрения политолога. В мировой практике существует понятие ядерной державы. Страна, которая обладает ядерным оружием, она где-то может диктовать свои условия. С точки зрения именно болезни. Мы сами делаем свою вакцину – пусть это будет не ядерная держава, но авторитет в медицинском мире мы будем иметь? Петр Петровский:

Как минимум та держава, которая может противопоставить себя вот этому. Биологическим оружием нельзя это назвать, хотя, если б кто-то такое создал, это было бы оно. А именно государство, которое может обеспечить внутреннюю безопасность.

Кирилл Казаков:

Пример той же самой Украины, которая очень долго думает: какую вакцину брать, какую не брать. Замешана политика, но при этом нет разработки собственной вакцины. Петр Петровский:

В Украине главная проблема – то, что у нее нет денег, чтобы взять вакцину. И нет лоббистов, условных союзников, которые за них могут постоять и эту вакцину предложить хотя бы. Третий момент – у них сегодня, опять же, если говорить про «Спутник V», они думают, что инфраструктура будет даже, чтобы эту вакцину содержать. Там большие проблемы фундаментальные. Потому что медицина, особенно бюджетная медицина – это дорогое удовольствие, и не каждое государство, даже самое высокоразвитое может себе такое позволить.