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Эпидемиолог: «Мы немножко опоздали со стартом своей вакцины»

17 мая 2021 17:11
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Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.

Эпидемиолог: «Мы немножко опоздали со стартом своей вакцины»-1

Алена Сырова, СТВ:
Анатолий Геннадьевич, а что вы думаете о создании белорусской вакцины?

Анатолий Красько, заведующий лабораторией РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:
Мы немножко опоздали со стартом своей вакцины, но я думаю, что это абсолютно оправданное действие. Учитывая ту ситуацию, которая сложилась в мире, даже крупнейшие компании, гиганты, не могут обеспечить все человечество одномоментно большим количеством вакцин. И образовалась та самая политическая составляющая, ранжирование стран по времени поступления и так далее.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Поделили страны по вакцинам.

Эпидемиолог: «Мы немножко опоздали со стартом своей вакцины»-4

Анатолий Красько:
Да, поделили по вакцинному принципу, а привить нужно быстро как минимум 60-70 % человечества, чтобы прекратить развитие пандемии, прекратить пандемический процесс. Поэтому вакцины, первое, зарегистрированы только для экстренного применения, это еще не полноценные вакцины, все как одна.

Во-вторых, наша страна, обладая определенными человеческими возможностями и, главное, умственным компонентом, обладая специалистами, которые тоже могут создать эту вакцину, пошла на то, чтобы начать работу по созданию собственной вакцины. Это и развитие технологий, и развитие нашей фармпромышленности, и, главное, это обеспечение в перспективе определенной биобезопасности страны. Когда у нас будет свое если не производство, то хотя бы отработанная технология получения вакцинных препаратов, мы можем…

Кирилл Казаков:
Это не реплика российской вакцины?

Анатолий Красько:
Нет, это не реплика российской вакцины, мы используем белорусские варианты, те, что находим у наших пациентов, используем их для исследования, попытаемся использовать для вакцинации, если окажутся достаточно иммуногенными. Это не особенные белорусские вирусы, хотел бы сказать. Сейчас по Сети гуляет мое интервью, где почему-то сказано, что мы нашли какой-то исключительно белорусский вирус. Нет исключительно белорусского вируса. Есть варианты вируса SARS-CoV-2, который выделен от белорусских пациентов, которые обладают определенными потенциями.

Эпидемиолог: «Мы немножко опоздали со стартом своей вакцины»-7

Кирилл Казаков:
Как британского, бразильского у нас нет?

Анатолий Красько
Такого нет, пока. Будем надеяться, что и не появится. Тем не менее мы используем те варианты, которые мы выделяли от пациентов белорусских, и эти варианты по определенным критериям подходят как кандидаты на варианты. Сейчас мы их исследуем.

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# Вакцинация # общество # Алена Сырова # Анатолий Красько # Кирилл Казаков # Фотофакт

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