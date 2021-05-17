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«Очень хочется спать». Гендиректор СТВ рассказал о своём опыте вакцинации

17 мая 2021 16:41
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Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.

«Очень хочется спать». Гендиректор СТВ рассказал о своём опыте вакцинации-1

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Алена, ты какой вакциной привилась?

Алена Сырова, СТВ:
А я пока не привилась, на самом деле я еще думаю. Но я знаю, что Кирилл Владимирович буквально недавно ввел первый компонент «Спутника V». Как ощущения?

«Очень хочется спать». Гендиректор СТВ рассказал о своём опыте вакцинации-4

Кирилл Казаков:
Да, я привился. Единственное ощущение – это ощущение сна, очень хочется спать, такое есть. Но никакого повышения температуры, ничего не было.

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# Вакцинация # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Фотофакт

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