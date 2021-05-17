«Очень хочется спать». Гендиректор СТВ рассказал о своём опыте вакцинации

Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Алена, ты какой вакциной привилась? Алена Сырова, СТВ:

А я пока не привилась, на самом деле я еще думаю. Но я знаю, что Кирилл Владимирович буквально недавно ввел первый компонент «Спутника V». Как ощущения?