Когда Беларусь догонит Израиль по уровню вакцинации против коронавируса? Отвечает замминистра здравоохранения

Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу « По существу » на СТВ.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Александр Александрович, скажите мне, пожалуйста, на самом деле как обстоит ситуация у нас по вакцинации? Действительно ли народ идет, хватает ли вакцины и какая вакцина более популярна: российская или китайская?

Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения Белар у си – главный государственный санитарный врач: Вакцина против новой коронавирусной инфекции в Беларуси действительно востребована населением. Упрашивать никого не приходится, но есть еще проблема по ее достаточному количеству. Мы в начале данного пути, и я думаю, что мы еще догоним и перегоним некоторые страны.

Кирилл Казаков:

Ну, давайте советскими лозунгами. Вот, например, какие у вас планы, когда вы понимаете, что условно догоните тот же самый Израиль по количеству вакцинированного населения? Там почти 80 % уже привитых людей.

Александр Тарасенко:

Мы ставим задачу Министерству здравоохранения Республики Беларусь вакцинировать не менее 60 % населения республики к концу текущего года. Опять же, при достаточном наличии вакцины.

Алена Сырова, СТВ:

То есть вопрос в нехватке компонента, а не в том, что белорусы не хотят, боятся или как-то против вакцинации?