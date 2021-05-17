Когда Беларусь догонит Израиль по уровню вакцинации против коронавируса? Отвечает замминистра здравоохранения

Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Александр Александрович, скажите мне, пожалуйста, на самом деле как обстоит ситуация у нас по вакцинации? Действительно ли народ идет, хватает ли вакцины и какая вакцина более популярна: российская или китайская?
Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения Беларуси – главный государственный санитарный врач:
Вакцина против новой коронавирусной инфекции в Беларуси действительно востребована населением. Упрашивать никого не приходится, но есть еще проблема по ее достаточному количеству. Мы в начале данного пути, и я думаю, что мы еще догоним и перегоним некоторые страны.
Кирилл Казаков:
Ну, давайте советскими лозунгами. Вот, например, какие у вас планы, когда вы понимаете, что условно догоните тот же самый Израиль по количеству вакцинированного населения? Там почти 80 % уже привитых людей.
Александр Тарасенко:
Мы ставим задачу Министерству здравоохранения Республики Беларусь вакцинировать не менее 60 % населения республики к концу текущего года. Опять же, при достаточном наличии вакцины.
Алена Сырова, СТВ:
То есть вопрос в нехватке компонента, а не в том, что белорусы не хотят, боятся или как-то против вакцинации?
Александр Тарасенко:
Такой ситуации нет – белорусы не боятся, белорусы вакцинируются. Да, есть вопросы, какой же лучше «Спутник V» – российского производства или же китайская, которая к нам поступила по гуманитарной помощи и завтра еще поступит в количестве 300 тысяч доз. Но вакцины обе абсолютно безопасны, абсолютно эффективны.
Алена Сырова
А вы какой привились?
Александр Тарасенко:
Я «Спутником V». Это та вакцина – первая партия разлита на предприятии Белмедпрепараты.