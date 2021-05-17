«Естественно, все боятся неизвестного». Психолог о страхе перед прививками

Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
С точки зрения психологии действительно ли боятся люди вакцинироваться? Я на собственном примере могу сказать о том, что до определенного момента я тоже боялся того, что прививка окажет на мой организм плохое влияние. Психология.
Сергей Шлапак, психолог, преподаватель психологии, кинезиолог:
Естественно, все боятся неизвестного. Если мы не знаем ни результатов того, что будет потом, после укола вакциной, или нет данных статистики, или нет данных о результатах – после вакцинации какие итоги будут, естественно, это страх людей увеличивает. Плюс на сегодня плохую роль сыграли антивакцинаторы, которые всячески говорят «ой-ой-ой, страшно».
Плюс, если смотреть статистику, у двух человек из миллиона есть сложности конкретно по «Спутник V». И вот про этого одного человека, с которым что-то случилось, рассказывают везде. То же самое было и в Британии, когда тромбозы были.
Алена Сырова, СТВ:
С психологической точки зрения, почему есть такое недоверие к своему: своему пути, к своей вакцине?
Сергей Шпак:
Это во всех странах есть, не только у нас. В любой стране есть определенная категория людей, которые своему не доверяют и говорят о теориях заговора. В любой стране такие люди есть. Недавно я читал на эту тему исследования: часть людей всегда будет говорить, что российская лучше или вообще не российская, мол, россияне ничего не могут.