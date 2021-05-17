«Естественно, все боятся неизвестного». Психолог о страхе перед прививками

Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

С точки зрения психологии действительно ли боятся люди вакцинироваться? Я на собственном примере могу сказать о том, что до определенного момента я тоже боялся того, что прививка окажет на мой организм плохое влияние. Психология.

Сергей Шлапак, психолог, преподаватель психологии, кинезиолог:

Естественно, все боятся неизвестного. Если мы не знаем ни результатов того, что будет потом, после укола вакциной, или нет данных статистики, или нет данных о результатах – после вакцинации какие итоги будут, естественно, это страх людей увеличивает. Плюс на сегодня плохую роль сыграли антивакцинаторы, которые всячески говорят «ой-ой-ой, страшно». Плюс, если смотреть статистику, у двух человек из миллиона есть сложности конкретно по «Спутник V». И вот про этого одного человека, с которым что-то случилось, рассказывают везде. То же самое было и в Британии, когда тромбозы были.