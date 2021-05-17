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Пётр Петровский: то, что Россия первая запатентовала вакцину, это её имиджевый выигрыш

17 мая 2021 17:51
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Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.

Пётр Петровский: то, что Россия первая запатентовала вакцину, это её имиджевый выигрыш-1

Петр Петровский, политолог:
То, что Россия первая запатентовала вакцину, это имиджевый выигрыш России. И понятно, что коллективный Запад, который демонстрирует или хочет демонстрировать, что он якобы первый, могущественный и безальтернативный, не может с этим согласиться. И мы видим огромнейший информационный накат, когда просто пытаются дискредитировать Россию и ее вакцину.

Пётр Петровский: то, что Россия первая запатентовала вакцину, это её имиджевый выигрыш-4

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# Вакцинация # общество # Петр Петровский # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Фотофакт

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