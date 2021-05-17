Пётр Петровский: то, что Россия первая запатентовала вакцину, это её имиджевый выигрыш

Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу « По существу » на СТВ.

Петр Петровский, политолог:

То, что Россия первая запатентовала вакцину, это имиджевый выигрыш России. И понятно, что коллективный Запад, который демонстрирует или хочет демонстрировать, что он якобы первый, могущественный и безальтернативный, не может с этим согласиться. И мы видим огромнейший информационный накат, когда просто пытаются дискредитировать Россию и ее вакцину.