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Во сколько государству обходится вакцинация? Врач назвал стоимость прививки

17 мая 2021 17:54
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Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.

Во сколько государству обходится вакцинация? Врач назвал стоимость прививки -1

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
А какова себестоимость прививки «Спутник V»?

Во сколько государству обходится вакцинация? Врач назвал стоимость прививки -4

Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения Беларуси – главный государственный санитарный врач:
Ориентировочно 52 рубля. Меня может коллега поправить, но сама вакцина 52 рубля. Это два компонента. Можем умножать на население пять с половиной миллионов, которое мы планируем привить до конца года, и получится вся сумма. Это себестоимость вакцины, не включая расходных материалов.

Кирилл Казаков:
Разговор о том, что Беларусь никоим образом не заботится о людях, которые якобы страдают от коронавируса.

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# Вакцинация # общество # Кирилл Казаков # Александр Тарасенко # Фотофакт

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