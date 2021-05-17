Во сколько государству обходится вакцинация? Врач назвал стоимость прививки

Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу « По существу » на СТВ.

Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения Беларуси – главный государственный санитарный врач:

Ориентировочно 52 рубля. Меня может коллега поправить, но сама вакцина 52 рубля. Это два компонента. Можем умножать на население пять с половиной миллионов, которое мы планируем привить до конца года, и получится вся сумма. Это себестоимость вакцины, не включая расходных материалов.

Кирилл Казаков:

Разговор о том, что Беларусь никоим образом не заботится о людях, которые якобы страдают от коронавируса.

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