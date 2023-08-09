Вадим Гигин – Западу: быстрее заключайте мир, иначе придётся заключать капитуляцию

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Если в целом говорить, у них такая озлобленность наблюдается, растерянность, склока. Мы ведь создаем повестку. У нас стратегическая инициатива. Они комментируют наши события. Что, у нас какие-то были серьезные комментарии мероприятий, которые они тут проводили недавно?

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы чисто посмеялись.

Вадим Гигин:

Да. А они всерьез должны реагировать. Потому что мы делаем серьезные вещи. Мы сейчас вместе все – наши народ, лидер, люди на своих рабочих местах – определяем судьбу Беларуси.

Григорий Азаренок:

Соответствующий Указ № 257 подписал Президент Беларуси. Это строительство белорусской молодежью Хатыни. Они с честью выдержали этот экзамен. Слава богу, удалось самому внести вклад, потрудиться, огромное спасибо за это. Сейчас будет новый объект на территории Брестской крепости. Присвоен статус Всебелорусской молодежной стройки. Видите, последовательность Президента как выражается в этом. Это же тоже символично.

Вадим Гигин:

Это и есть идеологическая политика. Ведь это не просто, знаете, отдельное мероприятие. Это линия, которая прослеживается во всем. И, кстати говоря, что вызывает раздражение у нашего неприятеля? Они ведь думали: ну, вот будет усиление, будет борьба, ну полгода, ну год, а потом пойдут на уступки, они же все время анализируют, что вот якобы Лукашенко, его окружение, хотят каких-то переговоров, они вообще не понимают, что происходит.