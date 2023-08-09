Вадим Гигин – Западу: быстрее заключайте мир, иначе придётся заключать капитуляцию

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим заседания штаба патриотических сил Беларуси и последние новости политики. В гостях генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим заседания штаба патриотических сил Беларуси и последние новости политики. В гостях генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.
Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:
Если в целом говорить, у них такая озлобленность наблюдается, растерянность, склока. Мы ведь создаем повестку. У нас стратегическая инициатива. Они комментируют наши события. Что, у нас какие-то были серьезные комментарии мероприятий, которые они тут проводили недавно?
Григорий Азаренок, СТВ:
Мы чисто посмеялись.
Вадим Гигин:
Да. А они всерьез должны реагировать. Потому что мы делаем серьезные вещи. Мы сейчас вместе все – наши народ, лидер, люди на своих рабочих местах – определяем судьбу Беларуси.
Григорий Азаренок:
Соответствующий Указ № 257 подписал Президент Беларуси. Это строительство белорусской молодежью Хатыни. Они с честью выдержали этот экзамен. Слава богу, удалось самому внести вклад, потрудиться, огромное спасибо за это. Сейчас будет новый объект на территории Брестской крепости. Присвоен статус Всебелорусской молодежной стройки. Видите, последовательность Президента как выражается в этом. Это же тоже символично.
Вадим Гигин:
Это и есть идеологическая политика. Ведь это не просто, знаете, отдельное мероприятие. Это линия, которая прослеживается во всем. И, кстати говоря, что вызывает раздражение у нашего неприятеля? Они ведь думали: ну, вот будет усиление, будет борьба, ну полгода, ну год, а потом пойдут на уступки, они же все время анализируют, что вот якобы Лукашенко, его окружение, хотят каких-то переговоров, они вообще не понимают, что происходит.
Григорий Азаренок:
Вот сейчас, дорогие зрители, на вашем экране QR-код, можно внести свой вклад в строительство. Мы сегодня на патриотическом штабе решили, что будем всячески содействовать, ставить рекламу, говорить, показывать, где можно внести свой вклад в строительство патриотического центра Брестской крепости. Вот QR-код. Мы в своих Telegram-каналах также размещали информацию, в Telegram-канале БРСМ. Вот сейчас объявлен всебелорусский сбор на помощь этому молодежному центру. Он будет крутой, новейший. «Марафон» у змагаров это называлось. Мы не будем это так называть. У нас это будет по-настоящему всенародное. Вот патриотический центр молодежи в Брестской крепости.
Вадим Гигин:
Запад же присылает постоянно эмиссаров, но, я думаю, придет время, когда глава государства наш озвучит, какое количество вот этих тайных миссий за последний год находилось в Минске. Так и даже без этого. У меня такое ощущение, что те их дипломатические представители, которые здесь находятся, у них главная задача уже никакое не экономическое сотрудничество, не защита своих граждан, которые находятся на нашей территории, а каким-то образом убедить Минск пойти на какие-то переговоры. А в публичной пропаганде говорят, что это мы какие-то пути ищем. Не, ребята, не. Вы стоите в очереди в Минск, пусть это не афишируют, пусть каким-то образом они пытаются это скрыть, чтобы убедить нас изменить свою позицию, поспособствовать, выступить посредниками. Четкая позиция Беларуси: мы за мир, на мир обеспеченный. Мир на условиях стабильности, мир на условиях гарантии того, что нам не будут угрожать, того, что возле наших границ не будет центров пропаганды фашизма. Мы не будем, как раньше скрипя зубами наблюдать за разгулом вот этой необандеровщины, то, что мы видели в Киеве. Перейдена эта грань в конце концов. Вы все спрашивали про красные линии, а вы их нарушили. И теперь будете сталкиваться с тем, что происходит. Теперь вы вынуждены анализировать неудачи своих ВСУ, режима Зеленского. А вы просто посмотрите, пересмотрите, о чем говорил Александр Лукашенко весной прошлого года. Быстрее заключайте мир, иначе условия будут совершенно другие. А так вы докатитесь до того, что придется заключать капитуляцию.
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