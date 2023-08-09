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Почему молодёжная отрасль должна стать самостоятельной? Разобрали конкретный пример

09 августа 2023 18:09
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Почему молодёжная отрасль должна стать самостоятельной? Разобрали конкретный пример-1

Екатерина Левдорович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Идеологам приходится не только с Министерством образования взаимодействовать, но и с Министерством спорта и туризма, с Министерством культуры, с местными отделами культуры при организации различных мероприятий. И с чем они сталкиваются? Что у культуры есть Министерство культуры, им доводят определенные требования и план. Куда деваться специалистам по работе с молодежью? Они идут из одного отдела в другой. У них нет своей крыши, где такие вопросы регулировались бы сразу наверху.

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# Молодежь Беларуси # общество # Екатерина Левдорович # Фотофакт

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