Почему молодёжная отрасль должна стать самостоятельной? Разобрали конкретный пример

Екатерина Левдорович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Идеологам приходится не только с Министерством образования взаимодействовать, но и с Министерством спорта и туризма, с Министерством культуры, с местными отделами культуры при организации различных мероприятий. И с чем они сталкиваются? Что у культуры есть Министерство культуры, им доводят определенные требования и план. Куда деваться специалистам по работе с молодежью? Они идут из одного отдела в другой. У них нет своей крыши, где такие вопросы регулировались бы сразу наверху.

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