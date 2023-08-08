Когда отрубили экспорт через Украину на Запад, Беларусь потеряла 10 млрд долларов. Как восстанавливается экономика?

Андрей Лазуткин, политолог: Почему у нас тогда упал ВВП? Потому что нам отрубили экспорт через Украину и на Запад. Мы тогда потеряли, если не ошибаюсь, 10 миллиардов долларов. Из них 5 миллиардов к концу прошлого года отыграли сразу. Сегодня идет отыгрывание остальных пяти. Конечно, это все делает правительство. Вопрос в том, что наши удобрения хотят купить, но задача – их перегрузить, как-то перевезти, чтобы это было не очень дорого, и довести до покупателя. То есть смысл в том не то, чтобы найти какой-то новый рынок, а в том, что на старый рынок надо продать каким-то обходным путем.

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим перелом в ходе специальной военной операции, мирную жизнь в Беларуси и ее предателей. В гостях политолог Андрей Лазуткин и командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба.

Григорий Азаренок, СТВ:

Говорят, что португальцы хотят, пытались даже снятие санкций пролоббировать. Испанцы, еще кто-то – южные, которые там выращивают много всего, – им калий наш нужен.

Андрей Лазуткин:

Калий нужен всем. И задача наша – тихо, постепенно это все продавать, восстановить связи на рынках, где мы уже были. А что касается нашего локомотива, тут, во-первых, сотрудничество с Россией, то есть мы сегодня обеспечим огромный экспорт туда, который больше, чем то, что мы оттуда покупаем. Второй момент – у нас есть рынки в Азии, и это сегодня все прекрасно работает.

Есть еще целая Африка. ЧВК «Вагнер», например, как вы думаете, а кто их будет вооружать? Снабжать оружием, например, продавать африканским режимам боеприпасы, какая страна? То есть на этом тоже можно прекрасно зарабатывать. Поэтому перспективы отличные. Главное, чтобы польские братья нам не устроили какую-то провокацию, несмотря на ядерное оружие, «Вагнер» и все остальное. Ну и чтобы украинские братья как-то тоже взяли, как Президент говорит, голову в руки и немножко остудили свой пыл с этим контрнаступом, который заканчивается резней. Это два фактора, за которыми мы пристально наблюдаем.

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