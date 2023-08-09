«Они не состоят в БРСМ и уже далеко не пионеры». Куда можно обратиться за помощью работающей молодежи?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Алина Кириллова, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Давайте обратимся к статистике. Сегодня в Беларуси 1 миллион 600 молодых людей. Из них практически 60 % – это работающая молодежь. Мы говорим о пионерах, БРСМ, но мы не говорили о работающей молодежи. Куда сегодня может обратиться работающая молодежь со своими вопросами, если они не состоят в БРСМ и уже далеко не пионеры?
Анастация Гацко, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Должен быть заинтересован работой с молодежью сам директор учреждения, организации.
Евгений Пустовой, СТВ:
Где прописаны эти обязанности.
Анастация Гацко:
Обязанности у него прописаны. Кроме того, ему подчиняется заместитель по идеологической работе и работе с молодежью, этому заместителю подчиняется специалист по работе с молодежью.
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