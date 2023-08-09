«Они не состоят в БРСМ и уже далеко не пионеры». Куда можно обратиться за помощью работающей молодежи?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.