«Они до нас не доходят». Участник СВО рассказал, что из себя представляют ВСУ

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим перелом в ходе специальной военной операции, мирную жизнь в Беларуси и ее предателей. В гостях политолог Андрей Лазуткин и командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба.

Ахра Авидзба, командир интернациональной бригады «Пятнашка»:

Противник взял за основу тактику: умирать, не доходя до нас. Как-то нам печально. Подрывается на своих же минах, не доходя. А мы тренировались, его ждали, как-то несправедливо. Мы же готовились к рукопашному бою, а он какой-то не такой. Западные инструкторы оказались непонятными.

Чему они их учили? Может, учили быстро вскидывать руки и отступать, так мы и этого пока не увидели. Но реально они до нас не доходят. Что с ними происходит, не знаю. Что мы рассчитывали, 80 тысяч человек, ударный кулак, сейчас выйдут, мы даже настроились на то, что где-то вынуждены будем их чуть-чуть пропустить, чтобы потом сделать какой-то котел. Какой котел? Они всю технику сожгли. Где наши трофеи будут? Надо написать коллективное письмо на Запад, чтобы напрямую технику передавали, что хохлы – ненадежные поставщики, что они все сжигают.

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