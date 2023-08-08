Как в Донбассе идут дела с уборочной кампанией? Рассказал командир интернациональной бригады «Пятнашка»

Григорий Азаренок, СТВ: Президент по сельскому хозяйству проводил совещание при назначении министра, обсуждали и погоду, и посевную. Это для людей в Донецке, которые уже по таким новостям не просто соскучились, они уже мечтают о таких новостях мирного созидания, строительства жизни. Для людей Донбасса это была бы не просто пропаганда, как вы считаете?

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим перелом в ходе специальной военной операции, мирную жизнь в Беларуси и ее предателей. В гостях политолог Андрей Лазуткин и командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба.

Ахра Авидзба, командир интернациональной бригады «Пятнашка»:

Скажу так, что люди Донбасса, как мои предки, и с мотыгой, и ружьем одновременно выходят, поэтому посевную наше Министерство не мажет, и за это мы им благодарны. И у нас помимо того, что на себя хлеба хватает, еще на экспорт есть, поэтому Украина истерична, что мы типа зерно воруют, но не воруют, мы его выращиваем, наши же фермеры его продают, поэтому работа кипит.

Такие новости нас только приободряют, потому что мы для себя понимаем, когда видим какие-то гражданские новости именно о том, что касается земли. Потому что я для себя отдыхом всегда видел, когда наступало лето, приезжал на свою этническую родину в Абхазию и занимался именно земледелием, помогал там бабушкам, дедушкам.

Будучи ребенком войны, у нас был принцип, что если у такой-то соседки сын погиб во время войны, то мы идем в первую очередь ей поле вспахать, помочь посеять, потом убрать. Потом приходили на свои поля, свои поля засеяли. Поэтому для меня приятное воспоминание моего детства – это взаимопомощь, которая касается именно земли.

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