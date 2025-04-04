Маузер, серебряный жетон и коллекция оружия – показываем редкие экспонаты в музее МВД

Анна Меркушевич, корреспондент:
Кто такой Ввозный, как выглядит паспорт Марсианина и откуда возникло выражение «у тебя на лбу написано» ? Чтобы узнать ответы на эти вопросы, предлагаю зайти в музей МВД.
Анна Меркушевич, корреспондент:
Кто такой Ввозный, как выглядит паспорт Марсианина и откуда возникло выражение «у тебя на лбу написано» ? Чтобы узнать ответы на эти вопросы, предлагаю зайти в музей МВД.
А находится он в исторической части Минска, среди памятников архитектуры начала ХХ века. Старинному зданию уже более 100 лет. Когда-то в нем жили люди, после войны был клуб милиции, а последние 40 лет – ведомственный музей. Здесь можно узнать не только историю милиции, но и увидеть интереснейшие экспонаты. А их около 12 тысяч.
Виолетта Салодкая, директор музея МВД:
После третьего раздела Речи Посполитой территория Беларуси входит в состав Российской империи. Соответственно, распространяется законодательство Российской империи на наши земли. Здесь появляются первые полицейские. Но полиция вообще входила в те времена в состав Министерства внутренних дел России, которое появилось в 1802 году вместе с другими министерствами. И одним из них, кстати, реформатор, создатель и потом первым министром внутренних дел был Виктор Павлович Кочубей.
Его скульптурный портрет находится в музее. Подарил его еще в начале 2000-х бывший министр внутренних дел Российской Федерации Борис Грызлов.
Есть история и у этого маузера.
Виолетта Салодкая:
В начале истории милиции была очень интересна система награждений. Награждали сотрудников не грамотами или деньгами, наградами, а награждали, например, суконным костюмом, 10 метрами ткани, полевой сумкой, бритвой. Но награждали, конечно, и оружием, и у нас в музее есть уникальный экспонат. Это маузер, которым еще в 20-е годы за борьбу с басмачеством был награжден в будущем заместитель начальника уголовного розыска Беларуси Исафаров.
Кстати, этот экспонат передал на хранение хозяин еще в 60-е годы прошлого века, за 25 лет до открытия самого музея. И теперь его фонды пополняются и благодаря бывшим сотрудникам и их родственникам.
Подробности в видео.