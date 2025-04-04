Маузер, серебряный жетон и коллекция оружия – показываем редкие экспонаты в музее МВД

Анна Меркушевич, корреспондент:

Кто такой Ввозный, как выглядит паспорт Марсианина и откуда возникло выражение «у тебя на лбу написано» ? Чтобы узнать ответы на эти вопросы, предлагаю зайти в музей МВД.

А находится он в исторической части Минска, среди памятников архитектуры начала ХХ века. Старинному зданию уже более 100 лет. Когда-то в нем жили люди, после войны был клуб милиции, а последние 40 лет – ведомственный музей. Здесь можно узнать не только историю милиции, но и увидеть интереснейшие экспонаты. А их около 12 тысяч.

Виолетта Салодкая, директор музея МВД:

После третьего раздела Речи Посполитой территория Беларуси входит в состав Российской империи. Соответственно, распространяется законодательство Российской империи на наши земли. Здесь появляются первые полицейские. Но полиция вообще входила в те времена в состав Министерства внутренних дел России, которое появилось в 1802 году вместе с другими министерствами. И одним из них, кстати, реформатор, создатель и потом первым министром внутренних дел был Виктор Павлович Кочубей. Его скульптурный портрет находится в музее. Подарил его еще в начале 2000-х бывший министр внутренних дел Российской Федерации Борис Грызлов.