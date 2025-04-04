Хоккеисты «Динамо-Шинника» с победы стартовали в первом раунде плей-офф МХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперником белорусов в 1/8 финала стал лучший клуб лиги по итогам регулярного чемпионата московский «Спартак». Счет в противостоянии был открыт только в середине второго отрезка. Дмитрий Тукач вывел отечественную дружину вперед. Довольно скоро Александр Яценко удвоил перевес, но незадолго до ухода на перерыв россияне сократили отставание. В заключительной трети цифры на табло не изменились, в итоге – 2:1 в пользу «Динамо-Шинника».