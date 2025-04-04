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В Литве заявили об острой нехватке медпрепаратов

04 апреля 2025 10:55
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В Литве заявили об острой нехватке медпрепаратов. В свою очередь, госслужба контроля за лекарствами подтверждает дефицит и сообщает, что снабжать аптеки необходимыми медикаментами не будут вплоть до июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве заявили об острой нехватке медпрепаратов-2

Литовские врачи предупреждают, что отсутствие поставок лекарств – это «игра с огнем». В сложившейся ситуации, когда сезон гриппа еще не закончился, а противовирусных препаратов не хватает, многим пациентам остается только симптоматическая терапия. С начала сезона от гриппа в Литве скончались 67 человек.

# Кризис в ЕС # Медицина

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