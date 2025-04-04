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Китай подал иск в ответ на введённые пошлины США

04 апреля 2025 11:08
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Китай подал иск во Всемирную торговую организацию в отношении Соединенных Штатов. Такая мера стала ответом на «взаимные» пошлины Америки, сообщает РИА Новости со ссылкой на минкоммерции КНР.

В сообщении сайта организации отмечается, что Штаты объявили о введении «взаимных» пошлин в отношении всех торговых партнеров. В их числе значится и Китай. В ответ подан иск в механизм регулирования споров ВТО.

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# Дональд Трамп

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