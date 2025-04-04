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Китай введет ответные пошлины в размере 34% на всю продукцию из США

04 апреля 2025 12:57
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Китай с 10 апреля введет 34-процентные таможенные пошлины на все товары из США, подав иск в ВТО (Всемирная торговая организация). Об этом пишет РИА Новости.

Китай введет ответные пошлины в размере 34% на всю продукцию из США-1

Фото: pixabay

Ранее об установлении взаимных пошлин на импорт объявил американский лидер Дональд Трамп, объясняя это борьбой с миграцией и стремлением к экономической независимости. США уже подняли тарифы против Мексики, Канады и Китая.

# Международная политика

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