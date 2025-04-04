Как ускорить обмен веществ? Врач рассказала, чем опасен метаболический синдром

Метаболический синдром – это комплекс нарушений обмена веществ, который увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. К факторам риска такого недуга относят неправильное питание, низкую физическую активность, курение, чрезмерное употребление алкоголя, а также стресс и недостаток сна. Все эти привычки способствуют развитию ожирения и метаболических нарушений.

Светлана Иванченко, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»:

Основной причиной смертности в мире являются сердечно-сосудистые заболевания – это инфаркты, инсульты и прочие сосудистые катастрофы. Комплекс тех факторов, которые значительно повышают риск этих сердечно-сосудистых заболеваний и носят название метаболического синдрома. То есть это комплекс патологических процессов. Также его называют еще смертельный квартет. Это четыре основные патогенетические линии, это повышенный уровень холестерина в крови, повышенное артериальное давление, нарушение углеводного обмена и ожирение.

Наиболее частой причиной метаболического синдрома считается малоподвижный образ жизни. Современные условия, особенно в городах, способствуют уменьшению физической активности. Люди становятся менее подвижными, что ведет к снижению энергетических затрат и увеличению веса. Психологические аспекты также играют важную роль. Нарушения пищевого поведения, такие как эмоциональное переедание или зависимость от нездоровой пищи, становятся дополнительным фактором, способствующим увеличению веса и ухудшению здоровья.

Ожирение способствует возникновению метаболического синдрома, который, в свою очередь, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета.

Светлана Иванченко:

Как человек может у себя заподозрить, начало развития метаболического синдрома? Это увеличение объема талии. Оптимальным считается для женщин – объем 80 сантиметров, для мужчин – 94 сантиметра. То есть все, что ниже – это хорошо. Все, что выше, но хотя бы до 88 сантиметров у женщин и до 102 сантиметров у мужчин, конечно, все равно повышает риски, это как звонок к тому, что вам надо задуматься о модификации своего образа жизни, но еще не является критичным.