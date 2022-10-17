Вадим Боровик: «Сейчас нам надо принимать решение, осознать сложность международной ситуации»

Новости Беларуси. Какие военно-политические блоки сейчас в силе? Что такое геополитические круги Эйлера? Почему международные организации меняют свой статус? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» в прямом эфире соберутся эксперты для обсуждения недавнего саммита СНГ.

Кирилл Казаков, СТВ:

То есть СНГ – это организация о переговорах, нежели некий союз. Либо это все же союз? Я прекрасно понимаю, что в 1992-1993 году это было ощущение бывшей родины, и мы все говорили «постсоветское пространство». Сейчас постсоветское пространство, СНГ даже для 17-18-летних людей практически ничего не значат эти названия.

Что поменяется с изменением должности главы СНГ?

Алена Сырова, СТВ:

Конечно, ведь у каждого есть своя страна. Каждый понимает, что есть свои интересы, так какие общие?