Вадим Боровик: «Сейчас нам надо принимать решение, осознать сложность международной ситуации»

Новости Беларуси. Какие военно-политические блоки сейчас в силе? Что такое геополитические круги Эйлера? Почему международные организации меняют свой статус? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» в прямом эфире соберутся эксперты для обсуждения недавнего саммита СНГ.
Кирилл Казаков, СТВ:
То есть СНГ – это организация о переговорах, нежели некий союз. Либо это все же союз? Я прекрасно понимаю, что в 1992-1993 году это было ощущение бывшей родины, и мы все говорили «постсоветское пространство». Сейчас постсоветское пространство, СНГ даже для 17-18-летних людей практически ничего не значат эти названия.
Что поменяется с изменением должности главы СНГ?
Алена Сырова, СТВ:
Конечно, ведь у каждого есть своя страна. Каждый понимает, что есть свои интересы, так какие общие?
Вадим Боровик, политолог:
Что такое организация? Вот как голосуют в ООН? Организация эта выгодна вам или не выгодна? И группа стран, коалиция, которые могут заставить вести таким образом, как им это выгодно. Голосование по российской операции. Кто проголосовал против? Те, кто или могли себе позволить, либо в большей зависимости находились от Китая или России.
Кирилл Казаков:
Наш министр цитировал СМС одного из своих коллег, который говорил, что просто третий секретарь посольства США фактически диктует, каким образом вести себя.
Вадим Боровик:
Страны голосовали каким образом? Либо это страны-участники, то есть финансирующие или поставляющие вооружение, либо страны, находящиеся в полной экономической, политической, военной зависимости, понимаете? То есть вообще, в принципе, если посмотреть на названия стран, их бюджеты, закредитованность в МВФ. А МВФ – это карманная компания США. То вы можете понимать, какое это будет голосование. Плюс-минус четыре-пять государств. Кто воздержался, почему воздержались? Тоже если посмотрим торговлю внешнюю Индии, Китая, Пакистана и прочих стран, они тоже в том числе зависят и от этих… Поэтому не так все просто. В радужных тонах мы можем все рисовать. К сожалению, все сложнее. Правильно Александр Григорьевич говорит, что в любом случае сейчас нам надо принимать решение, осознать сложность международной ситуации. То, что проходит передел мира, и некоторые вопросы на задний план отвести.
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