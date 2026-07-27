На юге Беларуси начнутся масштабные военные учения с силами теробороны

На юго-западе страны сегодня, 27 июля, начнутся масштабные военные учения. До 28 июля маневры сил территориальной обороны пройдут в Малоритском и Дрогичинском районах Брестской области. Руководит сборами заместитель председателя облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации Министерства обороны, бойцы отработают охрану стратегических объектов, введение особых правовых режимов и ликвидацию диверсионных групп противника. Особый упор в этот раз сделают на воздушную безопасность – военные будут тренироваться применять боевые беспилотники и защищаться от дронов. Кроме теробороны, к маневрам привлекли милицию, отряды народного ополчения и местные предприятия.