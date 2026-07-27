Прямой эфир

На юге Беларуси начнутся масштабные военные учения с силами теробороны

27 июля 2026 06:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На юго-западе страны сегодня, 27 июля, начнутся масштабные военные учения. До 28 июля маневры сил территориальной обороны пройдут в Малоритском и Дрогичинском районах Брестской области. Руководит сборами заместитель председателя облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На юге Беларуси начнутся масштабные военные учения с силами теробороны-2

По информации Министерства обороны, бойцы отработают охрану стратегических объектов, введение особых правовых режимов и ликвидацию диверсионных групп противника. Особый упор в этот раз сделают на воздушную безопасность – военные будут тренироваться применять боевые беспилотники и защищаться от дронов. Кроме теробороны, к маневрам привлекли милицию, отряды народного ополчения и местные предприятия.

# Военные учения

Другие новости рубрики

Все новости
От поля до хранилища! В Беларуси набирает обороты прием нового урожая
27 июля 2026 05:54

От поля до хранилища! В Беларуси набирает обороты прием нового урожая

Либо война, либо банкротство – эксперт о том, к чему Мерц приведет Германию
26 июля 2026 19:31

Либо война, либо банкротство – эксперт о том, к чему Мерц приведет Германию

Он вцепится в кресло когтями и зубами – почему Мерц не уйдет с поста канцлера? Мнение политолога
26 июля 2026 19:19

Он вцепится в кресло когтями и зубами – почему Мерц не уйдет с поста канцлера? Мнение политолога