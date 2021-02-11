Пенсии по системе «3+3» в Беларуси. Как это должно работать?

Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов. Алена Сырова, ведущая:

В принципе, с медициной у нас все хорошо, кроме зарплат медиков. Глава государства сегодня затронул этот вопрос. Медики, учителя и работники других бюджетных сфер у нас недозарабатывают. Врачи в ковидное время получали надбавки и продолжают их получать, несколько подтянулись, и Александр Лукашенко, посещая красные зоны, говорил, что очень не хочется опускать обратно эту планку для наших врачей.

Андрей Лобович, первый заместитель министра труда и социальной защиты:

1 250 рублей по 2020 году мы имеем среднюю зарплату. Это тот ориентир, на который мы вышли. Для себя мы на пятилетку видим стратегию именно по всей бюджетной сфере, по росту заработной платы. Определены те критерии, на которые по категориям бюджетной сферы мы должны выйти к концу пятилетки. В первую очередь это будет достигнуто не только за счет роста базовой ставки как основного элемента, из которого складывается зарплата бюджетников, но и путем оптимизации бюджетного сектора, пересмотра функций, которые выполняют бюджетные организации сегодня. Алена Сырова:

Второй вопрос, который интересует помимо зарплат, – пенсии. Президент говорил о том, мы их не планируем снижать, напротив, хотим сохранять этот уровень и давать возможность накопить. Александр Лукашенко сегодня озвучил историю «3+3». Может быть, вы подробнее расскажете?

Андрей Лобович:

Действительно, с теми гарантиями, которые государство дает в рамках пенсий, нашей солидарной накопительной пенсионной системы, сегодня уже существуют инструменты добровольного пенсионного накопления. Есть страховые организации, которые занимаются этими вопросами, но, к сожалению, менее 5 % занятых работников охвачено таким добровольным пенсионным страхованием. Перерасчёт пенсий и программы долголетия. Какой будет госполитика в отношении пожилых белорусов?