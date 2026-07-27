Прямой эфир

Фирма из США построит в Латвии завод по производству артиллерийских ракет

27 июля 2026 06:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Латвии появится новое предприятие военно-промышленного комплекса: американская фирма построит завод по выпуску артиллерийских ракет с полным производственным циклом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фирма из США построит в Латвии завод по производству артиллерийских ракет-2

Объем инвестиций составит не менее 70 миллионов евро. На заводе будут производить твердое топливо, снаряжать боеголовки и проводить испытания. Запуск производства запланирован в течение двух лет. Продукция предназначена как для нужд латвийской армии, так и для поставок на международные рынки.

# Новости Латвии

Другие новости рубрики

Все новости
Европа в огне: как во Франции и Испании пытаются справиться с лесными пожарами?
26 июля 2026 17:15

Европа в огне: как во Франции и Испании пытаются справиться с лесными пожарами?

Новые пошлины Трампа – выдержит ли экономика Евросоюза тарифный шок?
26 июля 2026 16:57

Новые пошлины Трампа – выдержит ли экономика Евросоюза тарифный шок?

Трамп ввел новые торговые пошлины против 60 стран – кто попал в «черный список»?
26 июля 2026 16:53

Трамп ввел новые торговые пошлины против 60 стран – кто попал в «черный список»?