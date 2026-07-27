Фирма из США построит в Латвии завод по производству артиллерийских ракет

В Латвии появится новое предприятие военно-промышленного комплекса: американская фирма построит завод по выпуску артиллерийских ракет с полным производственным циклом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объем инвестиций составит не менее 70 миллионов евро. На заводе будут производить твердое топливо, снаряжать боеголовки и проводить испытания. Запуск производства запланирован в течение двух лет. Продукция предназначена как для нужд латвийской армии, так и для поставок на международные рынки.