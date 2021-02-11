Прямой эфир

Дмитрий Мезенцев: самый чёткий ответ для сомневающихся – Россия и Беларусь составляют Союзное государство

11 февраля 2021 20:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. ВНС, чтобы обменяться мнениями и выработать общие идеи, собрало 11 февраля во Дворце Республики более 2 700 участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый делегат в зале нашел для себя ответы на те вопросы, с которыми приехал во Дворец Республики. Понятно, что поговорить с каждым Президент не смог. Но ключевые направления озвучены.

Дмитрий Мезенцев: самый чёткий ответ для сомневающихся – Россия и Беларусь составляют Союзное государство-1

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Беларуси:
Для многих сомневающихся, прежде всего за рубежами России и Беларуси, Союзного государства, самый твердый, четкий и не требующий дополнительных объяснений ответ – Россия и Беларусь составляют Союзное государство, у нас единая история, и мы по-особому относимся. И понимание для миллионов белорусов единого отечества как территории двух наших стран, так для россиян вновь подтвержденное отношение к Беларуси как к родной и братской стране, – это вещи неколебимые, особо ценные, берущие за душу.

Президент Беларуси о России: пока мы рядом стоим плечо к плечу или спина к спине никто нас на колени не поставит

И сегодня вот эти 2 700 депутатов, когда слушали слова Президента, хочется верить, разделяли такую позицию: Россия и Беларусь вместе.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Дмитрий Мезенцев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: «Врачи в 2025-м будут получать в 1,5 раза больше средней республиканской зарплаты»
11 февраля 2021 19:55

Александр Лукашенко: «Врачи в 2025-м будут получать в 1,5 раза больше средней республиканской зарплаты»

Юрий Воскресенский: с той стороны – только санкции, а с этой – извините, мне не до этого, надо думать, как работать над страной
11 февраля 2021 19:50

Юрий Воскресенский: с той стороны – только санкции, а с этой – извините, мне не до этого, надо думать, как работать над страной

Что в портфелях делегатов, чем кормят и как работают журналисты? Бекстейдж из Дворца Республики
11 февраля 2021 19:19

Что в портфелях делегатов, чем кормят и как работают журналисты? Бекстейдж из Дворца Республики