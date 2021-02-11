Дмитрий Мезенцев: самый чёткий ответ для сомневающихся – Россия и Беларусь составляют Союзное государство

Новости Беларуси. ВНС, чтобы обменяться мнениями и выработать общие идеи, собрало 11 февраля во Дворце Республики более 2 700 участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый делегат в зале нашел для себя ответы на те вопросы, с которыми приехал во Дворец Республики. Понятно, что поговорить с каждым Президент не смог. Но ключевые направления озвучены.

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Беларуси:

Для многих сомневающихся, прежде всего за рубежами России и Беларуси, Союзного государства, самый твердый, четкий и не требующий дополнительных объяснений ответ – Россия и Беларусь составляют Союзное государство, у нас единая история, и мы по-особому относимся. И понимание для миллионов белорусов единого отечества как территории двух наших стран, так для россиян вновь подтвержденное отношение к Беларуси как к родной и братской стране, – это вещи неколебимые, особо ценные, берущие за душу.

Президент Беларуси о России: пока мы рядом стоим плечо к плечу или спина к спине никто нас на колени не поставит

И сегодня вот эти 2 700 депутатов, когда слушали слова Президента, хочется верить, разделяли такую позицию: Россия и Беларусь вместе.