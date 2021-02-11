Профессор Александр Ивановский: хотя бы мы сохранили свою независимость и не упали в ту сторону, куда нас пытаются затащить

Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Мы сегодня подведем итоги, наверное, самого главного политического события, скажем, этого полугодия. Первое после большого политического кризиса Всебелорусское народное собрание. Я сам делегат этого собрания, целый день я сегодня провел во Дворце Республики. Слушая Президента, я каким-то образом вспоминал 1996 год. Тогда я был студентом первого курса истфака, и мне происходящее казалось каким-то романтическим флером. Может быть, студенты все такие? Об этом говорил сегодня и Президент, что в 16-18 лет хочется что-то изменить. Другой вопрос – как? Так вот, Президент сказал одну фразу, от которой, наверное, побежали мурашки по коже. Он сказал: «Тогда мы отвели страну от пропасти». Но при этом сравнил и добавил, что первое Всебелорусское народное собрание 1996 года и нынешнее 2021-го очень похожи. Они имеют большой исторический момент и большой исторический резонанс.

В нашей студии наши эксперты, наши делегаты. Я бы хотел обратить этот вопрос к вам ко всем: прав ли Президент? 1996 год после парламентского политического кризиса и нынешний 2021 год – прав ли Президент в исторической сущности и важности этих событий? Александр Ивановский, профессор, политолог:

Я бы сказал, конечно, да. Потому что кроме того, что собрание является по существу высшим органом, который есть в нашей стране (кстати говоря, такая форма с юридической точки зрения имеет длительную историческую перспективу), оно принимает окончательные решения по судьбоносным вопросам. И если в промежутке между этими событиями собрания проходили достаточно плавно, это как раз заслуга нашего режима, то здесь принимаются судьбоносные решения по точке отсчета, по выбору направления развития. Кирилл Казаков:

Мы говорили тогда о Конституции и говорим сейчас о новой Конституции.