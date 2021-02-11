Вячеслав Данилович: уверен, что большинство поддержит решение ВНС и мы снова сохраним сильную, процветающую Беларусь

Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Алена Сырова, ведущая:
Александр Лукашенко, обращаясь к народу со сцены Дворца спорта в 1996 году, заявил: «Мы стоим перед выбором: или Беларусь будет оставаться заложницей в руках жаждущих реванша за свои поражения политиков, или же мы установим надлежащий правопорядок и направим все силы народа на решение неотложных проблем. В эти дни решается судьба не Президента, не института президентства, а судьба всего белорусского народа, будущее наших детей и внуков».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Правда, неотличим 1996-й и 2021-й?
Александр Ивановский, профессор, политолог:
Я бы сказал, что если бы мы посмотрели на графики, которые Всемирный банк представляет, мы бы увидели, что с этого момента начался резкий подъем нашей экономики в 11 раз. И наведение порядка сыграло существенную роль в том, что произошло в нашей республике, жизни граждан.
Алена Сырова:
Выходит, история повторяется, Вячеслав Викторович.
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси, кандидат исторических наук:
Абсолютно верно, только она повторяется по спирали, уже на новом витке. Если мы смотрим 1996 год, тогда тоже речь шла о том, будет ли Беларусь государством с сильной властью, или она все-таки останется слабым государством. Сейчас посмотрите: 2021 год, события, которые происходили в 2020 году, были направлены на раскачивание системы власти, на ослабление нашей страны, то есть история повторяется. Но и тогда, в 1996 году, было принято верное решение: были сформированы президентская вертикаль и сильная исполнительная власть. И сейчас, в 2021 году, я уверен, что большинство народа поддержит решение Всебелорусского народного собрания и мы снова сохраним сильную, процветающую Беларусь. То, что имеем, будем поступательно развивать, двигаться вперед, сохраняя то, что уже есть.