Вячеслав Данилович: уверен, что большинство поддержит решение ВНС и мы снова сохраним сильную, процветающую Беларусь

Алена Сырова, ведущая: Александр Лукашенко, обращаясь к народу со сцены Дворца спорта в 1996 году, заявил: «Мы стоим перед выбором: или Беларусь будет оставаться заложницей в руках жаждущих реванша за свои поражения политиков, или же мы установим надлежащий правопорядок и направим все силы народа на решение неотложных проблем. В эти дни решается судьба не Президента, не института президентства, а судьба всего белорусского народа, будущее наших детей и внуков».

Александр Ивановский, профессор, политолог: Я бы сказал, что если бы мы посмотрели на графики, которые Всемирный банк представляет, мы бы увидели, что с этого момента начался резкий подъем нашей экономики в 11 раз. И наведение порядка сыграло существенную роль в том, что произошло в нашей республике, жизни граждан.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси, кандидат исторических наук:

Абсолютно верно, только она повторяется по спирали, уже на новом витке. Если мы смотрим 1996 год, тогда тоже речь шла о том, будет ли Беларусь государством с сильной властью, или она все-таки останется слабым государством. Сейчас посмотрите: 2021 год, события, которые происходили в 2020 году, были направлены на раскачивание системы власти, на ослабление нашей страны, то есть история повторяется. Но и тогда, в 1996 году, было принято верное решение: были сформированы президентская вертикаль и сильная исполнительная власть. И сейчас, в 2021 году, я уверен, что большинство народа поддержит решение Всебелорусского народного собрания и мы снова сохраним сильную, процветающую Беларусь. То, что имеем, будем поступательно развивать, двигаться вперед, сохраняя то, что уже есть.